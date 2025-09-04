Intervju: Miodrag Stojković

03.septembar 2025. Sonja Ćirić

Nadam se zemlji za ostanak

“Odrekao bih se svakog prošlog ili budućeg priznanja ako je to uslov da se rodi dete više. Svako dete je nova nada, nema li dece, nema ni nje. Nadam se zemlji gde se pitaju kvalifikacija i znanje, a ne njihovi falsifikati”

03.septembar 2025. Nikola Dragomirović

Egzistencijalni užasi Ticijana Sklavija

Dilan Dog je začet u Sklavijevom romanu koji je objavljen kad je strip već bio popularan, pa se zato misli da je strip osnova romana a ne obrnuto, a roman je zatim pretočen u film za koji većina smatra da je ekranizacija stripa, a ne romana. Svima je zajednička filozofija da je svaki oblik egzistencije užas

03.septembar 2025. Uroš Mitrović

Algoritam na liniji fronta

Modeli VI koji uče iz ogromnih količina javnih i privatnih podataka postaju sastavni deo tzv. lanca ubijanja, procesa koji obuhvata automatsko prepoznavanje, praćenje i eliminaciju označenih pretnji – reč je o dehumanizovanom sistemu