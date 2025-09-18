Neoliberalizam svakodnevice

17.септембар 2025. Dragan Radovančević

Naša korporativna deca

Marija mi šalje poruku u ponoć. Ne može da spava, brine zbog kontrolnog iz engleskog sutra. Ima deset godina. Njena mama iste večeri ranije šalje izvinjenje, kaže da posećuju psihologa i da svojoj ćerki želi na vreme da “usadi zdrave navike za uspeh”

Istorija nas uči

17.септембар 2025. Nebojša Jovanović

Dvanaest rektora

Svih dvanaest rektora Liceja, preteče Beogradskog univerziteta, bili su akademici i svi su imali diplome i doktorate sa zapadnoevropskih univerziteta

Razglednica

17.септембар 2025. Robert Čoban

Džeki, don Ivo i Gospa od Milosti

Fešta Svetog Ilije u Gornjem Stolivu i ostrvce na kojem se nalazi Gospa od Milosti, manje poznata od slavne Gospe od Škrpjela, skriveni su dragulji Bokokotorskog zaliva