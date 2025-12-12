Aerozagađenje

11.decembar 2025. I.M.

Jutarnje zagađenje vazduha u Srbiji: Magla koja peče oči

Prema podacima mernih stanica, najviši nivoi zagađenja zabeleženi su u Vranju, Ćupriji, Tutinu, Leskovcu, Arilju, Bajinoj Bašti i Batočini. Više od 40 odsto građana danas udiše izrazito loš vazduh, dok lekari upozoravaju na rizike po najosetljivije grupe

Monografija

11.decembar 2025. Una Popović

Ovo su svi naši životi

U ovo vreme, fotografije Goranke Matić objavljene u monografiji Goranka dolaze kao opomena, ne nude nostalgiju kao utehu, već istinu kao ogledalo o nama i našim životima

Intervju: prof. Vladimir Lojanica

11.decembar 2025. Sonja Ćirić

Zgrade će biti raspoređene između krošnji

“Razumem bojazan i mogući refleksni otpor prema svakom novom Prostornom planu i investiciji. Jedini način da vratimo poverenje jeste da posao urbanističkog planiranja prepustimo odgovornim ljudima iz struke koji će voditi računa o javnom interesu. To je i put ka oporavku našeg društva generalno, ne samo u oblasti arhitekture, već i u drugim oblastima izloženim korupciji i partokratiji”

Intervju: Vizuelni umetnik Stevo Mandić

11.decembar 2025. Andrej Ivanji

Razapet u dvojstvu umetnosti

“Kada sam bio mlađi, imao sam strah, sumnju, da li je to što radim umetnost ili zanat. Danas, u ovom dobu, više se ne opterećujem time. Danas sam mnogo iskreniji prema sebi; ono što izađe iz stomaka, ono što me raduje, to je ono iza čega stojim. A drugi neka sude”