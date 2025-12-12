Odluka Evropske radiodifuzne unije da ne isključi Izrael iz takmičenja za Pesmu Evrovizije 2026 pokrenula je lavinu reakcija, mnoge države otkazale su učešće, dok se prošlogodišnji pobednik odrekao trofeja osvojenog 11. maja prošle godine

Na decembarskoj skupštini, članice Evropske radiodifuzne unije odlučile su da ne raspisuju glasanje o izbacivanju Izraela. Umesto toga usvojen je paket reformi, među kojima su jasnije zabrane državne ili treće promocije nastupa i dodatna pravila protiv političkih poruka, kao pokušaj da se sačuva „nepolitičnost“ takmičenja, ali i da se zaštiti inkluzivni karakter Evrovizije.

Izvršni direktor Evrovizije, Martin Grin, oglasio se nakon što su se zemlje, učesnice ovog muzičkog takmičenja, pobunile zbog učešća Izraela. On je istakao da razume snažne emocije koje izaziva situacija na Bliskom istoku, ali da Evrovizija mora da se vodi jasno postavljenim pravilima.

„Niko ne može ostati ravnodušan onim što vidimo na Bliskom istoku u poslednjih nekoliko godina. Jedini način na koji Evrovizija može nastaviti da okuplja ljude jeste da se pre svega vodimo našim pravilima“, izjavio je Martin.

Jasno je, međutim, da se Evrovizija suočava sa jednom od najtežih reputacionih kriza u svojoj istoriji.

Ko se povukao sa Evrovizije?

Odmah nakon objave odluke, nekoliko država najavilo je da neće učestvovati na Evroviziji 2026. Među zemljama koje su javno objavile povlačenje su Island, Irska, Španija, Holandija i Slovenija.

Kao razlozi navode se humanitarna situacija u Gazi, pritisak javnosti i uverenje da učešće Izraela u datim okolnostima predstavlja legitimizaciju postupaka koje ti emiteri i njihove javnosti ne mogu da podrže.

Pored pomenutih zemalja mnoge druge još nisu zvanično sigurne hoće li učestvovati na takmičenju u maju sledeće godine. Sedamnaest portugalskih izvođača, koji nastupaju na nacionalnom takmičenju „Festival da Cancao“, objavilo je da odbija da predstavlja zemlju u slučaju pobede.

„Uprkos tome što je Rusija iz političkih razloga isključena sa Evrosonga 2022, iznenadilo nas je što isti stav nije primenjen prema Izraelu, koji, prema Ujedinjenim nacijama, čini genocid nad Palestincima u Gazi“, stoji u saopštenju ovih učesnika.

U međuvremenu, pokrenuta je i peticija sa zahtevom da se Portugal odmah povuče sa Evrosonga, a do sada ju je potpisalo više od 22.000 ljudi. Kako se ističe, glas Portugalskog javnog servisa RTP-a u korist Izraela „stavlja Portugal na pogrešnu stranu istorije“.

Nemo vraća trofej u znak protesta

Pobednik Pesme Evrovizije 2024. godine, Nemo, rekao je da vraća svoj trofej u znak protesta zbog nastavka učešća Izraela na tom takmičenju.

Dvadesetšestogodišnji švajcarski pevač rekao je da postoji „jasan sukob“ između učešća Izraela u takmičenju i ideala „jedinstva, inkluzije i dostojanstva“ za koje Evrovizija tvrdi da ih zastupa.

Nemo je takođe objavio video na kojem stavlja trofej u kartonsku kutiju, rekavši da će biti poslat nazad u sedište EBU u Ženevi.

„Iako sam neizmerno zahvalan zajednici oko ovog takmičenja i svemu što me je ovo iskustvo naučilo i kao osobi i kao umetniku, danas više ne osećam da ovom trofeju pripada mesto na mojoj polici“, ističe Nemo.

Martin Grin rekao je da je Evrovizija „tužna“ zbog te odluke i da poštuje Nemove stavove, piše BBC.

Šta kaže Srbija i RTS?

RTS je potvrdio učešće Srbije na Evroviziji 2026. i najavio tradicionalni nacionalni izbor „Pesma za Evroviziju 2026“ kao mehanizam izbora predstavnika.

RTS nije zvanično podržao bojkot, a umesto toga, emiter je zauzeo stav da će učestvovati i da će odluka o eventualnim diplomatskim ili političkim inicijativama biti ostavljena političkim telima, a ne selekciji takmičenja.

Sa druge strane, na specializovanom sajtu sa vestima o Evroviziji, evrovizija.rs, stoji da je grupa radnika RTS-a „Naš pRoTeSt“ (NP), objavila poziv emiteru da bojkotuje Pesmu Evrovizije.

NP je grupa radnika RTS-a koja podržava studentske proteste i bori se za objektivno izveštavanje od strane RTS-a.

U svom saopštenju, Naš pRoTeSt (NP) navodi stravične uslove za život u Gazi kao i normalizaciju izgladnjavanja i ratnih zločina koje ceo svet gleda u prenosu. NP je takođe pozdravio odluke emitera iz Irske, Islanda, Slovenije, Španije i Holandije da se povuku sa takmičenja.