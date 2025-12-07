Govoreći o dešavanjima u Partizanu i atmosferi u domaćoj košarci, Nebojša Čović je izjavio da je dolazak Željka Obradovića u crno-bele bio politički podržan, uz upozorenje na posledice takvog spoja sporta i vlasti

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović izjavio je da iza dolaska Željka Obradovića u KK Partizan stoji predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ocenjujući da je time značajno promenjen odnos snaga u domaćoj košarci i dodatno podignute lestvice i Partizanu i Crvenoj zvezdi.

„Znamo ko ga je doveo. Doveo ga je Aleksandar Vučić, da se ne lažemo“, rekao je Čović gostujući na televiziji Prva.

Komentarišući dešavanja tokom utakmice Partizana i Bajerna u Evroligi, Čović je atmosferu u Beogradskoj areni opisao kao „poražavajuću“ i „bolesnu“, navodeći da tokom decenija provedenih u košarci nije svedočio sličnim scenama.

„U košarci sam skoro 60 godina, to nisam ni video ni doživeo. Bilo mi je jako ružno i poražavajuće“, rekao je Čović.

On je naveo da je u Partizanu došlo do svojevrsne podele među navijačima i da deo njih više ne navija isključivo za klub, već i za ličnost trenera.

„Mi smo kod Partizana dobili navijače koji navijaju za Partizan i one koji navijaju za Željka Obradovića. To ne može da funkcioniše“, ocenio je predsednik KSS.

Iako je istakao da je Obradović „veliko trenersko ime“ i da je mnogo učinio za Partizan, Čović je upozorio na opasnost od stvaranja kulta ličnosti u sportu.

„Uvek sam se zalagao da se izbegne kult ličnosti. To je jako opasno. Kada nekoga podignete u nebesa, onda je prizemljenje mnogo teže“, rekao je.

Čović je dodao da smatra kako Obradović trenutno nema potpunu kontrolu nad ekipom, te da probleme u klubu treba rešavati kroz institucionalni okvir, a ne ličnim ili političkim intervencijama.

Izjava predsednika KSS dodatno je otvorila pitanje odnosa politike i sporta u Srbiji, naročito u kontekstu finansiranja i upravljanja najvećim sportskim klubovima, ali i uloge državnog vrha u ključnim kadrovskim odlukama u domaćoj košarci.