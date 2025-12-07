Govoreći o dešavanjima u Partizanu i atmosferi u domaćoj košarci, Nebojša Čović je izjavio da je dolazak Željka Obradovića u crno-bele bio politički podržan, uz upozorenje na posledice takvog spoja sporta i vlasti
Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović izjavio je da iza dolaska Željka Obradovića u KK Partizan stoji predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ocenjujući da je time značajno promenjen odnos snaga u domaćoj košarci i dodatno podignute lestvice i Partizanu i Crvenoj zvezdi.
„Znamo ko ga je doveo. Doveo ga je Aleksandar Vučić, da se ne lažemo“, rekao je Čović gostujući na televiziji Prva.
Komentarišući dešavanja tokom utakmice Partizana i Bajerna u Evroligi, Čović je atmosferu u Beogradskoj areni opisao kao „poražavajuću“ i „bolesnu“, navodeći da tokom decenija provedenih u košarci nije svedočio sličnim scenama.
„U košarci sam skoro 60 godina, to nisam ni video ni doživeo. Bilo mi je jako ružno i poražavajuće“, rekao je Čović.
„Uvek sam se zalagao da se izbegne kult ličnosti. To je jako opasno. Kada nekoga podignete u nebesa, onda je prizemljenje mnogo teže“, rekao je.
Čović je dodao da smatra kako Obradović trenutno nema potpunu kontrolu nad ekipom, te da probleme u klubu treba rešavati kroz institucionalni okvir, a ne ličnim ili političkim intervencijama.
Izjava predsednika KSS dodatno je otvorila pitanje odnosa politike i sporta u Srbiji, naročito u kontekstu finansiranja i upravljanja najvećim sportskim klubovima, ali i uloge državnog vrha u ključnim kadrovskim odlukama u domaćoj košarci.
