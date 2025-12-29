Pingvini na plaži

Životinje

29.decembar 2025.

Zašto je u Južnoj Africi uginulo 60.000 pingvina

Afrički pingvini pretrpeli su pad populacije od skoro 80 odsto u poslednjih 30 godina. Zbog toga ih je Međunarodna unija za očuvanje prirode proglasila kritično ugroženom vrstom, sa manje od 10.000 preostalih parova