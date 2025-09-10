Vračarski tunel, koji prolazi ispod centra Beograda, godinama nije imao saglasnost za upotrebu Sektora za vanredne situacije MUP-a ni za jednu vrstu transporta. Razlog je bezbednosne prirode

Tri sata je stajao voz zaglavljen u tunelu kod Vukovog spomenika u sredu, 9. septembra, zbog kvara. Infrastruktura železnica Srbije saopštila je da je „pantograf putničkog voza oštetio kontaktnu mrežu“, zbog čega je prekinut saobraćaj na pančevačkoj pruzi.

Ovaj kvar došao je sa najavom, ali dugom osam godina. Jer, još su 2018. godine beogradski vatrogasci upozoravali da nemaju elementarne uslove da ugase požar ako se voz zaglavi u cevima tunela ispod centra Beograda, a BIRN je 2021. godine pisao kako Vračarski tunel nema saglasnost za upotrebu od Sektora za vanredne situacije MUP-a ni za jednu vrstu transporta.

Valjda neće

„Maja 2018. godine, Uprava za vanredne situacije MUP-a Srbije obavila je inspekcijski nadzor podzemne železničke stanice Vukov spomenik i utvrdila da stanica nije imala zakonom predviđeni plan zaštite od požara, da evakuacija putnika nije bezbedna, da nije bila kontrolisana ispravnost“, dodaje se u tekstu.

Iako su po zakonu o zaštiti od požara inspektori MUP-a bili nadležni da nakon inspekcijskog nadzora iz maja 2018. zabrane prevoz i robe i putnika kroz vračarski tunel zbog nemogućnosti evakuacije putnika i neposedovanja upotrebne dozvole sa aspekta zaštite od požara, oni to nisu uradili.

Nisu naložili ni da se momentalno popravi centrala za dojavu požara uz obrazloženje da je u toku nabavka nove centrale. Međutim, prema zapisnicima MUP-a, u aprilu 2021. novi sistem za dojavu požara već nije radio.

Tadašnji direktor Saobraćajnog instituta Milutin Ignjatović je za BIRN 2021. rekao da su stanica „Vukov spomenik“ i uopšte naši tuneli apsolutno nebezbedni za prevoz opasnih i eksplozivnih materija“ i da „može da ode pola Beograda u vazduh od eksplozije“.

Sve što je infrastruktura železnice uradila jeste da je dobila od Austrijanaca studiju koja tvrdi da je istovremeno iskliznuće voza koji prevozi opasan teret i početka požara „izuzetno malo verovatno“ i da je njihova procena da verovatnoća da se to dogodi iznosi jednom u 137 godina.

Otkud opasne materije u tunelu

Najpre je 1. jula 2018. zatvorena Glavna železnička stanica u Beogradu, zbog izgradnje „Beograda na vodi”. Zajedno sa stanicom, ukinuta je i pruga oko Kalemegdana, na čijem mestu se sada planira izgradnja linijskog parka. Upravo tada, 1. jula, prvi vagoni sa opasnim teretom počeli su da prolaze kroz vračarski tunel, pisao je BIRN.

A onda, 1. februara 2019, zatvorena je i pruga Beograd – Novi Sad, zbog izgradnje dela buduće pruge Beograd – Budimpešta. Tako je vračarski tunel ostao jedino mesto kroz koje vozovi – a sa njima i opasni teret – mogu da prolaze.

Šta se sada dogodilo

Voz je bio zaglavljen zbog kontaktne mreže koja je bila u prekidu. U pitanju je voz koji se kreće od Pančeva, preko Pančevačkog mosta i stanice Vukov spomenik, dalje ka Karađorđevom parku i Beograd centru.

Jedan od putnika iz voza se javio na N1 za vreme kvara i rekao da u njemu nema mnogo putnika. Dok je trajalo uključenje reportera te televizije, sa razglasa se čulo upozorenje da nije dozvoljeno snimanje.

„Prilikom polaska putničkog voza iz stanice Pančevački Most, pantograf železničke garniture oštetio je kontaktnu mrežu. Zbog toga je bez napona kontaktna mreža na delu pruge Pančevački Most – Pančevo Glavna – Pančevo Varoš.”, piše u saopštenju Infrastruktura železnica Srbije.