Avio-kompanija Er Srbija od 19. do 26. maja nudi popuste ka više od 80 destinacija, za putovanja od 1. oktobra ove do 28. marta sledeće godine, saopštila je ova kompanija.

Inače, cene avionskih karata sve su teže svarljive za džep prosečnog čoveka, a tu su i mnogi skriveni troškovi, poput prtljaga koji je, takođe, sve skuplji.

„Do ove godine je povratna karta od Beograda do Rima preko Wizz Air-a mogla da se nađe za najviše 100 evra. Sad je to praktično nemoguće“, kaže za „Vreme“ Ivan iz Beograda, koji nedeljama „visi“ po raznim aplikacijama i pokušava da pronađe avionsku kartu po iole pristojnoj ceni.

„Konkretno, pre dve godine smo kombinovali Wizz Air iz Beograda ka Rimu i Ryan Air iz Rima za Palermo. Osam karata nas je koštalo manje od 30.000 dinara, a letovali smo u špicu u drugoj polovini jula“, dodaje naš sagovornik.

Međutim, ponuda kompanije Er Srbija ne važi za aktuelnu letnju sezonu, te ona nije od preterane pomoći onima koji pretražuju ponude za letovanje.

A pošto je sezona godišnjih odmora iza ugla, sa njom dolazi i večito pitanje – gde i kako otputovati ako nismo u mogućnosti ili prosto ne želimo da za odmor izdvojimo sumanutu sumu novca?

Zbog toga, nije na odmet znati nekoliko trikova koji mogu značajno da umanje ukupnu cenu putovanja avionom.

Guglajte pametno

Letove koji su vam interesantni možete da „izguglate“, jer najpoznatiji svetski pretraživač, između ostalog, nudi pretragu avionskih letova (Google Flights).

Da biste maksimalno iskoristili Google Flights, najbolje je da razmišljate unapred i, što je verovatno i najvažnije, budete fleksibilni.

Postoji opcija da putujete „bilo gde“, odaberete mesec i ovirno trajanje putovanja, a pretraživač izbacuje dostupne letove za željene kriterijume.

Na primer, povratno putovanje za Rim tako je moguće od 15. do 24. septembra za 8.820 dinara, dok se krajem avgusta u isti grad može putovati za 9.742 dinara. Naravno, najjeftinije cene iziskuju i određene ustupke, pa one ne uključuju čekirani prtljag koji se, opciono, dodatno naplaćuje nekoliko hiljada dinara.

Inače, postoji i mišljenje da bi traženje letova trebalo da se obavlja u „inkognito“ modu, jer kompanije, navodno, preko kolačića prate naše ranije pretrage i na osnovu toga „naduvavaju“ cene letova. Eksperti, doduše, tvrde da je u pitanju urbani mit.

Aplikacije za jeftine letove

Letovi često koštaju više ako ih tražimo direktno preko avio-kompanije nego ako koristimo neke druge metode pretraživanja. Oni koji često putuju zato koriste aplikacije kao što su Skyscanner i Kiwi, koje nude alternativne metode pronalaženja letova.

Kako funkcionišu ove aplikacije? Prvo, i one nude mogućnost putovanja „bilo gde“, te na osnovu cena letova sa aerodroma koji odaberete dalje možete da planirate putovanje.

Ako na aplikaciji Skyscanner odaberete „najjeftiniji mesec“ ili „ceo mesec“, Skyscanner će prikazati najjeftinije zemlje, pa zatim i gradove u njima. Prikazuje se kalendar sa cenama u okviru jednog meseca, a zeleni dani su najjeftiniji.

Dalje, postoji mogućnost kombinovanja letova čak i onih avio-kompanija koje inače ne sarađuju. Na primer, ako želite da otputujete dve nedelje u neki evropski grad, možete da ubijete dve muve jednim udarcem i obiđete više gradova po ceni jednog. Na primer, ako imate odmor od dve nedelje u julu, za manje od 20.000 dinara možete da otputujete iz Beograda do Pariza, pa posle nedelju dana boravka u glavnom gradu Francuske otputujete u Barselonu, odakle ćete se posle nedelju dana vratiti direktno u Beograd.

Za ovo je posebno korisna aplikacija Kiwi, koja nudi opciju Kiwi Nomad – unesete više mesta koja želite da obiđete, a Kiwi nađe najjeftiniji redosled i kombinaciju letova.

Ljudi koji često putuju savetuju da se ovakve aplikacije koriste uporedo sa „guglanjem“, jer cene za istu lokaciju umeju da se razlikuju.

Još neki saveti

Ne zaboravite da pretražite i jednosmerne karte, jer dve jednosmerne karte često ispadnu povoljnije nego jedna povratna.

Ukoliko imate mogućnost, kupujte manje karata u jednoj kupovini. Dešava se da cene za kupovinu više karata odjednom budu veće.

Za međunarodne letove najbolje je tražiti kartu najmanje dva, a najviše osam meseci unapred pokazuje Google Flights statistika.

Ako putujete u veći grad, proverite cene i do okolnih aerodroma. Često su letovi do tamo jeftiniji, a do grada se lako stiže prevozom. Isto važi i u polasku – nekad je jeftinije putovati do Niša, Budimpešte, Temišvara ili Tuzle i tamo se ukrcati na let, nego putovati direktno iz Beograda.

Na kraju, još od početka 20. veka važi mišljenje da je utorak najjeftiniji dan za letenje. Danas to ne mora uvek biti tačno, ali najčešće su letovi utorkom i sredom, ali i subotom, zaista povoljniji od letova početkom ili krajem nedelje jer tim danima manje ljudi putuje.