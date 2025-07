Nikola Jokić igraće za reprezentaciju Srbije na predstojećem Eurobasketu.

Ovo je napisao američki novinar Ivan Sideri, koji radi za Forbs, prenosi Sportklub.

„Nikola Jokić, Janis Adetokunbo i Luka Dončić igraće za svoje nacionalne timove na predstojećem Evropskom prvenstvu“.

Američki mediji očigledno nešto znaju, što još uvek ni u Srbiji ne znaju, jer ni srpski reprezentativci nisu mogli da potvrde da će najbolji igrač na svetu igrati za nacionalni tim.

Evropsko prvenstvo igraće se od 27. avgusta do 14. septembra u četiri zemlje.

Nikola Jokic, Luka Doncic and Giannis Antetokounmpo are participating in EuroBasket next month for their respective countries.

For any NBA fans wanting to watch high-stakes action, EuroBasket tends to always deliver.pic.twitter.com/E99ZfowbO1

