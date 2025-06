Umetnici i svi zaposleni u Narodnom pozorištu u Beogradu od danas se bore za svoju kuću, a protiv najezde prosečnosti i netolerancije, izjavio je glumac i predsednik Sindikata glumaca Narodnog pozorišta Darko Tomović na konferenciji za novinare tri sindikata zaposlenih u tom pozorištu održanoj u utorak, a povodom imenovanja Dragoslava Bokana na mesto predsednika Upravnog odbora Narodnog pozorišta.

Tomović je naglasio da zaposleni u Narodnom pozorištu u Beogradu Bokanovo imenovanje doživljavaju kao „pokušaj osvete, disciplinovanja i ukidanja umetničke autonomije Narodnog pozorišta“.

Bokanove izjave

Glumci su pročitali su neke Bokanove izjave:

„Oni nisu Narodno pozorište, ja sam predsednik Upravnog odbora tog pravog, istinskog Narodnog pozorišta a ne nekog famoznog kolektiva“, rekao je Bokan 20. juna ove godine.

„I šta ima tako tragično u građanskom ratu, ako u sebi nosi ono isceliteljsko njegošеvsko trijebljenje gube iz torine radi isceljenja čitavog naroda? Najtragičnije je unutrašnje truljenje narodne duše bez mogućnosti bilo kakve reakcije, ma kakvog konkretnog otpora ovoj zarazi“, izjavio je Bokan povodom protesta 15. marta ove godine.

„Marinika Tepić je pripadnik nacionalne manjine koja mrzi Srbiju i srpski narod. Koja je ušla kod Čanka i njegovu antisrpsku organizaciju dok je bila mlada devojka i studirala šta – rumunski jezik. Iz rumunske porodice. Rumunska mama, rumunski tata, radila u rumunskoj organizaciji i ona je naš neprijatelj. Ona je nacionalni neprijatelj, ne samo ideološki i politički“, rekao je Bokan u novembru 2021. godine.

„Da su se srpstvo i državotvorni instinkt našeg naroda vodili na vreme, pre početka Drugog svetskog rtata, na ustanak protiv infantilnih skojevskih laži i krvoželjnih poziva na anarhiju, mi ne bismo imali onaj tragični pokolj srpske elite iz 1945. od strane uspaljenih Titovih studenata“, još jedna je Bokanova izjava.

Bokan svojom biografijom nije dostojan mesta u Narodnom pozorištu

Povodom tih Bokanovih izjava Tomović je ocenio da osoba kao Bokan, da su drugačije istorijske i socijalne okolnosti, „ne bi bila razmatrana, ne bi bila u vidokrugu bilo kakve relevantne društvene snage da dođe uopšte u poziciju da aplikuje“ za mesto predsednika Upravnog odbora Narodnog pozorišta.

Pozorišna rediteljka Tatjana Mandić Rigonat istakla je da na čelu Narodnog pozorišta ne može da bude čovek koji je „perfektan u širenju govora mržnje“.

„To je veoma odgovorna funkcija i Dragoslav Bokan svojom biografijom nije dostojan tog mesta“, rekla je Mandić Rigonat.

Ona je dodala da je Bokan, kao komandant paravojne jedinice „Beli orlovi“ koja je počinila zločine, ne može da bude na čelu Narodnog pozorišta.

„Mi nismo ni vojska, ni paravojska. Mi smo umetnici, i naša je dužnost, to nam je i Ustavom zagarantovano, da slobodno mislimo i govorimo, bez straha o posledicama. Jedine posledice koje se tiču svih nas u kulturi je kvalitet našeg rada, a Narodno pozorište je godinama mesto stvaranja izuzetnih umetničkih dela“, rekla je Mandić Rigonat.

Na čelu Narodnog pozorišta ne sme biti ksenofob

Ona je dodala da je Bokanovo postavljanje „velika provokacija“ i da je očekivano što se građani pitaju kakav će biti odgovor zapolsenih u Narodnom pozorištu.

„Narodno pozorište je naše, ono nije napredno, nego narodno, a taj narod su narodi, narodnosti, nacionalne manjine i to ne sme biti mesto na čijem čelu je čovek koji vređa pripadnike drugih naroda i nacionalnih manjina, koji je ksenofob. To nisu naše impresije, to nije ‘kenselovanje’ kao što je Bokan rekao, već razmišljanje na osnovu činjenica koje su navedene kao deo njegove biografije“, zaključila je je Mandić Rigonat.

„Prebrojavanja krvnih zrnca“

Predsednica Sindikata baletskih umetnika Ivana Savić Jakšić naglasila je da umetnici sa razlogom uznemireni tim imenovanjem i dodala da se sada nalaze u vrlo delikatnoj situaciji.

Predsednik Sindikata muzičkih umetnika (SMU) Boris Postovnik kazao je da, osim njegovih kontroverznih izjava, umetnici ozbiljno sumnjaju u Bokanove profesionalne kompetencije, ocenivši da je njegova kontribucija kulturi Srbije zanemarljva.

Postovnik se osvrnuo i na Bokanove diskriminatorne izjave o pripadnicima nacionalnih manjina i istakao da su mu se već javile zabrinute kolege koje su spremne da daju otkaz ako dođe do „prebrojavanja krvnih zrnca“ i sprovođenja nacionalističke ideologije u pozorištu.