„Vreme“ je došlo do dokumenta koji ukazuje da je i Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda predložio ukidanje statusa kulturnog dobra Generalštaba, istog dana i po istom principu kao što je to uradio Republički zavod - protivzakonito. Goranu Vasiću iz Republičkog zavoda se zbog toga sudi, a Aleksandar Ivanović iz Gradskog zavoda je avanzovao

„Vreme“ je otkrilo dokument kojim se dokazuje da je i Aleksandar Ivanović, direktor Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, uradio isto ono što i njegov kolega iz Republičkog zavoda: neovlašćeno i neosnovano podneo je Predlog za donošenje Odluke o prestanku svojstva kulturnog dobra zgradama Generalštaba.

Isti princip

Oba dokumenta su realizovana na isti način, imaju isti argument kojim traže ukidanje zaštite Generalštabu, oba ne poštuju Zakon o kulturnim dobrima, i oba su datovana istog dana – 10. jula prošle godine.

Predlog Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture

Naime, i Goran Vasić, tadašnji v. d. direktor Republičkog zavoda, i Aleksandar Ivanović, njegov kolega iz Gradskog zavoda, potpisali su Predlog koji je nastao bez znanja zaposlenih i bez konsultacije sa stručnjacima tih institucija – i bez ikakvog njihovog ovlašćenja da se inicira ukidanje statusa kulturnog dobra za Generalštab.

Sve to je protiv odredbi Zakona o kulturnim dobrima.

Oba Predloga su zasnova na oceni da je Generalštab većim delom uništen tokom NATO bombardovanja, te da je sad ruševina i ruglo.

Jednom kazna drugom nagrada

Zaposleni u Republičkom zavodu otkrili su ovog aprila Predlog Gorana Vasića, i o tome su izvestili Ministarstvo kulture i Vladu Srbije koji se nisu oglasili.

Međutim, Tužilaštvo za organizovani kriminal uhapsilo je Vasića pod sumnjom da je falsifikovani Predlog odluke, sačinjen bez učešća stručnih lica konzervatorske struke Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, uputio Vladi Srbije preko resornog Ministarstva kulture.

Vasić je priznao krivicu. Sud je odlučio da se brani sa slobode slobodi, a jedino mu je uskraćeno da se približava svedocima koji bi trebalo da budu saslušani u postupku. Sva je prilika da je Goran Vasić napisao taj Predlog po nečijem nalogu, pa bi se moglo reći da ovakva odluka suda jeste logična zato što je on samo izvršavao tuđu volju. On je samo oruđe, a Generalštab je hteo da sruši i proda firmi Trampovog zeta neko drugi.

Za Predlog Gradskog zavoda saznalo se upravo sad. Za razliku od kolega iz Republičkog zavoda, zaposleni u Gradskom zavodu nisu mogli da znaju za njega zato što se, kako nam je rečeno, ne nalazi u njihovoj zgradi. Dokument je u „Vreme“ stigao iz Ministarstva kulture.

Za razliku od Gorana Vasića koji je procesuiran, istina blago i uz očigledno razumevanje suda za njegovu ulogu u ovoj priči, Aleksandar Ivanović je nagrađen – nedavno je, potpuno netransparentno, promovisan u direktora Gradskog zavoda.

Bez znanja Republičkog zavoda

Oba Predloga poslata su Ministarstvu kulture, kako bi ga ono prosledilo Vladi Srbije na usvajanje.

Međutim, prema zakonu, Gradski zavod svoje predloge ove vrste ne šalje Ministarstvu, već Republičkom zavodu kako bi ih oni, kao krovna institucija, razmotrili, dopunili, usvojili ili odbili.

Aleksandar Ivanović, iako je tada bio samo v. d. direktora, morao to da zna. Činjenica da je dokument koji je on potpisao poslat odmah Ministarstvu kulture, osim što ukazuje na kršenje zakona, navodi i na sumnju da je celu akciju oko ukidanja statusa zaštite Generalštabu trebalo obaviti uprkos zakonskim odredbama – i to hitno.

U Ministarstvu nikome ništa od toga nije bilo sumnjivo. Po proceduri, Ministarstvo je taj Predlog predalo Vladi na razmatranje i usvajanje, i Vlada ga je 14. novembra 2014. godine usvojila i Generalštabu oduzela status kulturnog dobra. Ni u Vladi nikome ništa nije moralo da bude sumnjivo.

Uklanjanje prepreke

Status kulturnog dobra bila je jedina prepreka, jedina zaštita kompleksa Generalštaba od rušenja.

Prošlog maja je javljeno da je Goran Vesić, tada ministar građevinarstva, potpisao „Ugovor o revitalizaciji kompleksa bivšeg Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu (SSNO) sa kompanijom „Affinity Global Development“ u vlasništvu Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa.

Vesić je tada saopštio da Vlada Srbija nije prodala ovo zemljište, već je „zemljište iznajmila na 99 godina“. Tri dana kasnije, „Njujork tajms“ je objavio da je investicija vredna 500 miliona dolara i da bi država Srbija, prema predlogu ugovora, trebalo da dobije 22 odsto profita.

Verovatno ne postoji institucija i organizacija, od ovdašnjih i stranih fakulteta do Ujedinjenih nacija, koja nije tražila od Srpske vlade da povuče svoju odluku. Od ovog marta, Evropa Nostra je kompleks Generalštaba uvrstila na listu sedam najugroženih spomenika kulture u Evropi. Prošlog meseca su u Beograd došli najviši predstavnici ove vodeće evropske organizacije za očuvanje kulturnog nasleđa, tražili su sastanak sa ministrom kulture i premijerom, ali se oni nisu odazvali.