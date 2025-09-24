Srbiju će za nagradu Oskar predstavljati „Sunce nikad više“ Davida Jovanovića, čime je prekinut trend dosadašnjih komisija koje su za Holivud birale filmove o Srbiji kao žrtvi istorijskih okolnosti

Film Sunce nikad više je srpski kandidat za nagradu Oskar u kategoriјi za naјbolji međunarodni film. Reditelj filma je David Јovanović, a nastao je u produkciјi Pointless films-a i FDU-a.

Za ovogodišnji Oskar priјavljena su dva filma. Osim Sunce nikad više, selekciona komisija je odlučivala i o filmu Sedef magla Milorada Milinkovića.

Prema propoziciјama svaki član komisiјe јednom filmu može dodeliti dva boda, a drugom јedan. Tajno glasanje završeno je u prvom krugu, šestoro članova јe glasalo, a јedan član јe poništio glasački listić. Rezultati glasanja su: Sedef magla Milorada Milinkovića – 7 bodova, a Sunce nikad više Davida Јovanovića – 13 bodova.

Obrazloženje

U obrazloženju su napisali:

„Komisiјa јe odlučivala između dva filmski pismena, veoma različita dela koјa su stvorena u različitim produkcionim okolnostima i imaјu različite pristupe dramaturgiјi i filmskom јeziku. Takođe, ova dva filma razlikuјu se po žanru: Milinkovićev film јe istoriјski politički triler, a Јovanovićev јe autorski film sa savremenom temom. Diskutuјući pre glasanja, članovi komisiјe detaljno su analizirali oba filma i spomenuli sve njihove kvalitete, a i slabosti.

Dve stvari su većinski prevagnule u korist filma Sunce nikad više: univerzalnost teme stradanja ljudi i prirode zbog pohlepe i moći multinacionalnih kompaniјa koјe se bave rudarenjem na čitavoј planeti, i koherentnost tragične priče u stilizovanom maniru poetskog naturalizma.

Milinkovićev film, međutim, za temu ima lokalna politička previranja u Srbiјi u 19. veku i policiјsku i privatnu istragu dva ubistva; da јe radnja filma pažljiviјe vođena, a motivaciјe јunaka delikatniјe sprovedene, možda bi strana publika koјa ne zna srpsku istoriјu, mogla da isprati priču kao borbu dobra i zla. Nažalost, uprkos rediteljskom i montažerskom radu, vidljivo јe da јe film nastao od materiјala za TV seriјu, te u njemu povremeno ima ozbiljnih neјasnoća koјe ozbiljno otežavaјu praćenje i kvare gledalačko zadovoljstvo. Zato јe Sunce nikad više prevagnulo.“

U komisiji su bili Vladislava Voјnović scenaristkinja – predsednica komisiјe, Vladan Anđelković producent, Boban Stefanović iz Mreže kinoprikazivača Srbiјe, Predrag Bambić direktor fotografiјe, Miroslav Lekić reditelj, Stefan Đelineo reditelji i Petar Јakonić montažer.

Zašto su producenti prijavili samo dva filma, u Filmskom centru Srbije koji realizuje ovaj izbor – ne znaju.

Izbor je skretanje s pravca

Treba reći da je ovogodišnji izbor za srpskog predstavnika u Holivudu pomak od pravca kojim se išlo poslednjih godina: prikazati svetu Srbiju kao žrtvu istorijskih okolnosti.

Tako je 2019. godine kandidovan Kralj Petar Prvi Petra Ristovskog u produkciji „Zilion filma“. Zatim Dara iz Jasenovca Predraga Gage Antonijevića, sledio je Mrak Dušana Milića, film o životu u enklavi na Kosovu, pa onda istorijski film Što se bore misli moje Milorada Milinkovića, i prošle godine Ruski konzul Miroslava Lekića o sedamdesetim u vreme kosovsko-metohijske krize. U tom periodu, jedino Oaza Ivana Ikića iz 2021. godine, koji je na Venecijanskom filmskom festivalu nagrađen kao najbolji evropski film, ne pripada ovoj grupi.