Kultura

22.септембар 2025. T. S.

Ministarstvo kulture uskratilo podršku Nišvilu

Nišvil džez festival ostao je bez podrške Ministarstva kulture i neće dobiti finansijska sredstva od države, saopštio je direktor tog festivala Ivan Blagojević. Organizatori Nišvila su početkom godine podržali studentske proteste