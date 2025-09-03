Kao što smo već pisali (29. avgust) Filmskom centru Srbije prijavljena su samo dva filma za izbor srpskog kandidata za nagradu Oskar Američke akademiјe filmske umetnosti i nauke, u kategoriji za najbolji međunarodni film ove godine.

To su Sedef magla Milorada Milinkovića i Sunce nikad više Davida Јovanovića.

„Posle proјekciјa oba ostvarenja 2. septembra 2025, komisiјa јe odlučila da svoјu odluku saopšti 24. septembra“, objavljeno je danas u sredu na sajtu FCS-a.

Razlog ovoj pauzi je opravdan, a tiče se propozicija Američke filmske akademije.

Foto: Promo/Dalibor Tonkovic Iz filma „Sedef magla“

„Oba filma tokom septembra kreću u komerciјalnu bioskopsku distribuciјu, a ona јe јedan od uslova Američke akademiјe da film može ući u razmatranje za ovu prestižnu nagradu“, pa je zato selekciona komisija „zaključila da je svrsishodno sačekati ispunjenje i tog uslova saglasno pravilima Američke akademiјe, tim pre što oba filma ispunjavaјu sve druge propisane zahteve“.

Ne zna se koliko je filmova završeno ove godine, pa zato ni koliko od njih zadovoljava uslove Američke akademije. Na sajtu FCS-a, od koga bi se očekivalo da ima taj podatak, postoji samo spisak filmova koje je sufinansirala ta ustanova.

Osim dva pomenuta filma, ove godine završeno je još filmova. Da li oni ne ispunjavaju uslove Američke akademije pa se zato nisu kandidovali ili je u pitanju neki drugi razlog, videće se nakon objave odluke selekcione komisije.

Producenti filma Sedef-magla su Telekom Srbija i filmska kuća „Svemir zeka“, a film Sunce nikad više je koprodukcija kuće „Pointless Films“ uz podršku Filmskog centra Srbije i Ministarstva kulture Republike Srbije, Grada Bora, Mesne zajednice Veliki Krivelj, CEKOR-a i EU za tebe, a u koprodukciji sa beogradskim Fakultetom dramskih umetnosti.