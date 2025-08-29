Nacionalni festival

28.avgust 2025. Sonja Ćirić

Prvi NAFFIT deluje kao da je poslednji

Sada je potpuno jasno da je ovaj festival debakl u najavi i da će ovo biti prvo i poslednje njegovo izdanje – smatra predsednik Asocijacije filmskih reditelja Miloš Škundrić

Baština

28.avgust 2025. S.Ć.

Šta traži rok festival u Feliks Romulijani

Zaječarska Gitarijada počinje večeras. Iskustvo nam govori da će, kad se završi 30. avgusta, organizatori tvrditi da je sve prošlo u najboljem redu, da je Feliks Romulijana ostala netaknuta, čak iako ne bude tako