Od kako je prošle godine najavljeno da će pobednik novoustanovljenog nacionalnog Zlatiborskog festivala biti srpski kandidat za Oskara, pojavilo se pitanje šta će biti sa Selekcionom komisijom kojoj je to posao

Prošle godine u septembru, promovišući tek osnovan Nacionalni festival filma i televizije NAFFIT na Zlatiboru, ministar kulture Nikola Selaković pomenuo je i mogućnost da pobednik ovog festivala bude kandidat Srbije za nagradu Oskar.

Ova mogućnost posle toga nije potvrđena, ali je pominjana gotovo uvek kad bi se govorilo o Zlatiborskom festivalu, a poslednji put u nedavnom saopštenju jednog od organizatora festivala, Kulturnog centra Zlatibor.

Selekciona komisija

U međuvremenu se ispostavilo da se Zlatiborski festival ne uklapa u propozicije Američke filmske akademije, da na primer, ima pet članova žirija a za kandidata za Oskara je potrebno sedam, pa se razmišljalo da se zbog toga ili poveća broj članova, ili da se u okviru Zlatibora organizuje poseban žiri za Oskara sa odgovarajućim brojem članova.

Sve to vreme, a i mnogo pre Zlatiborskog festivala, postoji telo koje se zove Selekciona komisija za odabir srpskog kandidata za nagradu Oskar, koje pri Filmskom centru Srbije (FCS) bira film za Holivud. Zbog predstavljanja Zlatiborskog festivala kao selekcionog za Oskara, pomislilo se da će postojeća Komisija postati suvišna.

Međutim, ovih dana su izabrani članovi i predsednik ovogodišnje Selekcione komisije. To su: Aleksandra Kovač kompozitorka, Vladislava Vojnović scenaristkinja i predsednica Komisije, Zoran Janković producent, Predrag Bambić direktor fotografije, Miroslav Lekić reditelj, Petar Jakonić montažer, i Stefan Gelineo reditelj.

Nema dva izbora

S obzirom da nije demantovana informacija o Zlatiboru kao selekcionom festivalu, pomislilo se da će eventualno postojati dve selekcije srpskih filmova za Holivud. Ko će od dva kandidata izabrati jednog?

Ivan Karl, v.d. direktor FCS-a, kaže za portal „Vremena“ sledeće:

„Nema dva izbora za Oskara, već kao i do sad samo onaj koji bira Selekciona komisija FCS-a. FCS je uredno uputio poziv svima da prijave svoje filmove za izbor koji će uslediti kao i ranijih godina, početkom septembra“.

Ukratko, informacija o Zlatiborskom festivalu kao selekciji za nacionalnog predstavnika za Oskara, je greška.

Nastala je verovatno u silnoj želji da se novom, a prvom nacionalnom filmskom festivalu kakav Hrvatska u Puli ima već 72 godine, odmah, već u njegovoj prvoj godini, dodeli što veći značaj, a pre svega onaj koji Pula nema.

