Plenum Narodne biblioteke Srbije (NBS) izrazio je danas zabrinutost u vezi sa ovogodišnjim Konkursom Ministarstva kulture za otkup knjiga.

„Otkup knjiga za javne biblioteke predstavlja ključni mehanizam podrške izdavaštvu, bibliotečkom sistemu i čitaocima. Nedostatak dijaloga između Ministarstva kulture i izdavača, kao i diskriminatorni uslovi Konkursa koji produkciju knjiga na latiničnom pismu tretiraju kao nepotrebnu za fond javnih biblioteka u Srbiji, doveli su do bojkota velikog broja renomiranih izdavača, što ozbiljno ugrožava funkcionisanje bibliotečkog sistema u Srbiji“, piše u saopštenju plenuma NBS.

I ćirilica i latinica

Istaknuto je da konkursni uslov po kome će Ministarstvo otkupljivati samo knjige objavljene na ćirilici „dovode biblioteke do kršenja Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti, po kome su dužne da pod jednakim uslovima i bez obzira na razlike, obezbeđuju svim građanima ostvarivanje ljudskih prava u domenu slobode izražavanja, stvaralaštva, intelektualnih i drugih građanskih sloboda“.

Plenum NBS apelovao je na Ministarstvo kulture da suspenduje odluku o sprovođenju Konkursa pod trenutnim uslovima, navodeći da je u interesu čitalačke publike, bibliotečkog sistema i ukupne kulturne politike Srbije da se on poništi i redefiniše na način koji će omogućiti ravnopravno učešće svih izdavača i obezbediti adekvatnu dostupnost knjiga u bibliotekama širom zemlje.

Skromni fondovi

„Podsticaji upotrebi ćirilice u javnom prostoru ne bi smeli da se sprovode nauštrb ionako skromnih bibliotečkih fondova za čije bi popunjavanje osnovni kriterijum trebalo da bude kvalitet publikacija. Isto tako, upozoravamo i Ministarstvo kulture i izdavače da je institucija obaveznog primerka jedna od osnovnih, trajnih tekovina novije srpske kulture i da ni u kom slučaju, ni sa čije strane, ne sme biti dovedena u pitanje“, piše u saopštenju.

Podsetimo, Ministarstvo kulture je krajem februara objavilo Konkurs za otkup knjiga pod promenjenim uslovima, nepovoljnim po izdavače.

Uslov zbog kog je reagovala NBS odnosi se na ograničenja za izdavače koji objavljuju knjige na srpskom jeziku: konkursna komisija će vrednovati samo one njihove knjige koje su štampane na ćirilici. To znači da Ministarstvu i njegovoj komisiji nije bitno da za biblioteke otkupe kvalitetne i važne knjige, već ćirilične. To takođe dalje znači da po mišljenju Ministarstva latinica nije poželjna u bibliotekama, kao i da, a pod izgovorom borbe za nacionalno pismo, knjige postaju još jedna alatka za pojačavanje nacionalizma.