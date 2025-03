Vodeća udruženja izdavača zahtevaju da Ministarstvo kulture poništi postojeći konkurs za otkup knjiga bibliotekama, i da raspiše novi sa izmenjenim uslovima. Traže da ih Ministarstvo o svojoj odluci obavesti do 15. marta.

Zahtev koji je poslat u sredu, potpisuju izdavači okupljeni u Udruženje izdavača i knjižara Srbije, Udruženje profesionalnih izdavača Srbije (UIKS i UPIS) i nezavisni izdavači.

Stav izdavača je da je ovakav konkurs neprihvatljiv, jer je diskriminatorski i nelegitiman, suprotstavljen interesima izdavača, biblioteka i čitalaca, kao i interesima ukupne kulture i društva. Vodeći izdavači u Srbiji ne pristaju na konkurs po postojećim uslovima.

Ministarstvo kulture je krajem februara objavilo Konkurs za otkup knjiga pod promenjenim uslovima, nepovoljnim po izdavače.

Konkurs nije raspisan za izdanja objavljena u jednoj godini, u prošloj, kao što je to bilo oduvek i kao što je praksa i svih ostalih konkursa koje raspisuje Ministarstvo, nego se odnosi na dve godine: na 2024. i na 2025.

Drugi se tiče ograničenja za izdavače koji objavljuju knjige na srpskom jeziku: konkursna komisija će vrednovati samo one njihove knjige koje su štampane na ćirilici. To znači da Ministarstvu i njegovoj komisiji nije bitno da za biblioteke otkupe kvalitetne i važne knjige, već ćirilične. To takođe dalje znači da po mišljenju Ministarstva latinica nije poželjna u bibliotekama, kao i da, a pod izgovorom borbe za nacionalno pismo, knjige postaju još jedna alatka za pojačavanje nacionalizma.

Izdavači sada između ostalog traže „da se omogući ravnopravno učešće svih kvalitetnih izdanja na srpskom jeziku, bez obzira na to kojim su pismom štampana, kom žanru pripadaju ili od strane kog izdavača su objavljena, kako bi se sačuvala raznolikost fondova u bibliotekama“, kao i da se „razdvoje konkursi za otkup 2024. i 2025. godine i poštuje uobičajena budžetska dinamika, bez umanjenja sredstava namenjenih za svaku godinu pojedinačno“.

Na kraju kažu da „ukoliko Ministarstvo kulture ne prihvati zahteve vodećih udruženja izdavača i nezavisnih izdavača u Srbiji, bićemo prinuđeni da delujemo u cilju zaštite izdavaštva u Srbiji i kulturnih i društvenih interesa i vrednosti koje Ministarstvo svojim odlukama dovodi u pitanje“.