Od 2012. broj institucionalnih teatara ostao je isti ali je broj zaposlenih u njima prepolovljen, dok je broj premijera opao za 40 odsto

Prema komparativnoj analizi, koju je Željko Hubač dramaturg Narodnog pozorišta radio krajem 2024. o stanju u pozorištima u odnosu na 2012, broj institucionalnih teatara ostao je isti, ali je broj zaposlenih u njima prepolovljen, dok je broj premijera opao za više od 40 odsto.

Zato, „ako 2025. označavamo kao daleko najlošiju godinu u odnosu na prethodne, strah me je i da pretpostavim šta će se dešavati sa repertoarima u 2026.“, rekao je Hubač za „Danas“.

Kaže da je u pozorištima van Beograda situacija dramatična.

Deset igranja mesečno

Navodi da „Narodno pozorište u Vršcu ima 11 zaposlenih glumaca, u Pirotu ih je osmoro, dok Kraljevačko pozorište zapošljava svega sedmoro, od kojih jedna glumica obavlja i funkciju vršioca dužnosti direktora. Ukupan broj zaposlenih dramaturga, reditelja, scenografa i kostimografa u svim teatrima van Beograda i Novog Sada iznosi osam. Zbog toga ovi teatri u proseku imaju manje od deset igranja mesečno, što dovodi u pitanje samu svrhu njihovog postojanja. Osnivači to obilato koriste za konstantan politički pritisak. Dakle crno da crnje ne može biti.“

Jedan od umetnički najkvalitetnijih teatara u Srbiji, Narodno pozorište u Somboru, već nekoliko sezona ima ogromne probleme sa budžetom za produkciju, broj izvršilaca im se stalno smanjuje, a nedavno su ostali i bez suflera, kaže Hubač.

Dalje nabraja da „Subotičko pozorište ima ozbiljne kadrovske probleme u tehničkom sektoru, a ulazak u novu zgradu od 14.000 kvadrata dodatno će ugroziti održavanje repertoara. Šabačko pozorište je dolaskom nove direktorke praktično zamrlo – već godinu dana nema novih premijera, a svi planirani reditelji su odbili saradnju.“

Gradonačelnik Leskovca

„U Leskovcu gradonačelnik glumce javno označava kao neradnike, dok u tom pozorištu već duže vreme nije režirao nijedan relevantan reditelj. Zgrada zaječarskog pozorišta zatvorena je za publiku odlukom inspektora protivpožarne zaštite.“

U Užicu teatar mesecima nije imao direktora, podseća Željko Hubač, a od maja nije realizovana nijedna premijera. Kikindsko pozorište je prošle godine imalo godišnji budžet za produkciju manji od jednog rediteljskog honorara u beogradskom teatru. Kruševačko pozorište nema adekvatan magacinski prostor.

„U Nišu je broj tehničkog osoblja nedovoljan, što je posebno vidljivo nakon otvaranja Male scene, koja ima lošu akustiku, neadekvatnu ventilaciju i slabu zvučnu izolaciju. Knjaževsko-srpski teatar u Kragujevcu radi u neuslovnoj zgradi bez upotrebne dozvole“, naveo je Željko Hubač.

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.