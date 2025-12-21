Marta prošle godine zidanje Trampovog hotela u Beogradukoštalo je oko 460 miliona evra, a sad, kad je sporazum propao, predsednik Vučić kaže da košta 750 miliona dok Jovanov i Đuka tvrde da je mnogo skuplji

Nepun dan nakon što je 15. decembra u Srbiju stigla vest da investiciona firma Affinity Partners u vlasništvu Džareda Kušnera povlači prijavu iz ugovora o gradnji Trampovog hotela u Beogradu na prostoru gde se sad nalazi kompleks Generalštaba, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio narodu da je to veliki gubitak za Srbiju.

„Izgubili smo jednu izuzetnu investiciju, vrednu od 750 miliona evra, minimalno. Ukupna imovinska šteta koju su nam blokaderi i tužilaštvo napravili je ne manja od milijardu i po na različite načine“, rekao je Vučić.

Mart prošle godine

Kad je marta prošle godine, dva meseca pre nego što je Goran Vesić tada ministar građevinarstva sklopio ugovor u ime Srbije sa Kušnerovom firmom, „Njujork tajms“ najavio da bi kom­pa­ni­ja Dža­re­da Ku­šne­ra tre­ba­lo da do­bi­je u za­kup lo­ka­ci­ju bom­bar­do­va­nog Ge­ne­ral­šta­ba na 99 go­di­na bez na­kna­de, na­veo je da će ta investicija biti vred­na 500 mi­li­o­na do­la­ra.

Prevedeno u evre, 500 miliona dolara je oko 460 miliona evra.

Tokom ove godine

Ove godine, uglavnom povodom pojačanih kritika stručne javnosti zbog najavljenog rušenja kulturnog spomenika Generalštab, ovdašnji političari su o Trampovom hotelu javnosti govorili kao o investiciji od 650 miliona evra.

Jovanov i Đuka

Čim se Kušner povukao, cena je porasla. Milenko Jovanov je u Skupštini ljutito pričao o milijardu i po evra, a Vladimir Đukanović je na Iksu napisao da je gubitak od preko milijardu dolara.

Niko od njih nije objasnio zbog čega je od prošlog marta pa do sad došlo do ovolikog poskupljenja, pa ni predsednik Aleksandar Vučić.

Albanija

Ali su zato svi oni koristili svaku zgodnu priliku da naglase kako je sad sav taj novac umesto Srbije dobila Albanija, jer će Kušner tamo zidati ono što je hteo da zida kod nas.

„Tramp će ulagati u Albaniju kako je već najavljeno, uložiće preko milijardu dolara, tamo će graditi komplekse, velelepne centre, a Šiptari će značajno popraviti njihov položaj“, napisao je Vladimir Đukanović.

Kušner priprema gradnju hotelskog kompleksa na ostrvu Sazan, nekadašnjoj albanskoj vojnoj bazi, još od prošle godine – odobrenje za projekt od tamošnje vlade dobio je decembra prošle godine.

Znači taj projekat nije nastao zato što je Generalštab propao.

Pitanje je da li će opstati s obzirom da je Kancelarija specijalnog tužioca otvorila istragu u vezi nekoliko zvaničnika za koje se sumnja da su umešani u koruptivne radnje vezane za gradnju na ostrvu Sazan.

Informacije o tome su dostupne u medijima. I istina se zna. Pa ipak, i ovdašnji političari i predsednik Srbije govore da blokaderi-izdajnici rade protiv Srbije, a u korist Albanije.

