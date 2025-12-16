Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će lično podneti krivične prijave protiv svih koji su učestvovali „u hajci za uništenje“ investicije u Generalštab. Istakao da su Srbi majstori „propuštenih prilika“ i pomenuo komšiju i crkavanje krave

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u utorak da je Srbija, zbog toga što je Džared Kušner odustao od gradnje hotela na mestu Generalštaba izgubila investiciju vrednu „najmanje 750 miliona evra“ najavio da će lično podneti krivične prijave protiv svih koji su učestvovali „u hajci za uništenje“ te investicije.

„Kampanja protiv Generalštaba kreće kao kampanja podrške blokadarskoj hajci protiv ljudi koji su odgovorni i ozbiljno obavljali svoj posao, jer je potrebno sve ocrniti, potrebno je sve uništiti, što gore da bi njima bilo bolje, razoriti Srbiju, ostaviti je bez investitora, ostaviti je bez struje, ostaviti je bez plata, sprovoditi generalne štrajkove i sve drugo, kako bi Srbija nestala sa mape uspešnih zemalja“, rekao je Vučić.

Istakao da će lično podneti krivične prijave protiv svih koji su, kako je rekao, učestvovali u toj hajci za uništenje ove investicije.

Krivične prijave će podneti protiv „svih u policiji, tužilaštvu, kao i svih drugih lica koja su doprinela urušavanju i ekonomskom podrivanju Republike Srbije“.

On je dodao da priča oko Generalštaba tek danas u stvari postaje afera.

„Na žalost za državu i narod – mi smo veliki gubitnici. Izgubili smo jednu izuzetnu investiciju od 750 miliona evra, minimalno. Ukupna imovinska šteta koju su nam blokaderi i tužilaštvo napravili je ne manja od 1,5 milijardi na različite načine“, naveo je Vučić.

Ocenio je da se „o Srbiji danas govori loše, zato što neko priča da je to bio loš projekat“.

„Jedan manji ili ne znam koliko loš projekat, koji je na brzinu sklepan, u Albaniji dobio veliku pažnju i dobiće odličan publicitet, zato što će i cela porodica Trampa da hvali taj projekat. Neki narodi su očigledno spremniji da razumeju odluke njihovih rukovodstava od našeg naroda“, rekao je Vučić, a zatim se ogradio da ne misli na većinu naroda.

Prema njegovom mišljenju „Srbiji naneta ogromna šteta“.

„U centru grada sada ćemo imati jednu urušenu zgradu je samo je pitanje kada će sa nje početi da padaju cigle i kamenje, jer više niko neće hteti da je pipne. Za nas je ulaganje od 750 miliona evra na tako malom prostoru, sa donošenjem stotina zaposlenja tokom izgradnje hiljada ljudi koji bi radili i gradili – užasno teško i loša vest. To pokazuje da smo mi, Srbi, majstori propuštenih prilika, da nikada ništa nismo hteli da razumemo na objektivan i racionalan način, nego samo da komšiji i ono mom protivniku crkne krava na bilo koji način“, ocenio je Vučić.

