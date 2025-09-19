Radove tri umetnika izabrala je galerija Novembar da, kao jedina iz Srbije, predstavi ovdašnju umetnost na poznatom sajmu umetnosti ArtAtina u Grčkoj

Beogradska galerija Novembar biće jedini učesnik iz Srbije na jednoj od najprestižnijih kulturnih manifestacija ArtAtina (ArtAthina) u Grčkoj.

Predstaviće se radovima Brankice Žilović, Jovana Matića i Tadije Janičića.

Iz galerije Novembar objašnjavaju da je ArtAtina sajam koji okuplja vodeće galerije, umetnike, kolekcionare i kustose iz Grčke i inostranstva, stvarajući prostor za razmenu ideja i povezivanje lokalne i međunarodne scene. Napominju da je ovaj sajam osnovan 1993. godine, kao i da učešće galerije Novembar kao jedine galerije iz Srbije predstavlja značajan korak u međunarodnoj afirmaciji galerije, kao i priliku da se savremena umetnička scena Srbije i regiona predstavi grčkoj publici i profesionalcima iz celog sveta.

Srđan Šaper, osnivač galerije Novembar kaže da u Atini predstavljaju radove troje umetnika koji po njegovom mišljenju „predstavljaju jedan drugačiji i veoma originalan pogled na svet u kome živimo. Verujem da ovi uspešni umetnici svojim radom prenose optimističnu poruku o Srbiji, onu koja govori jezikom slobode, stvaralaštva i otvorenosti prema svetu“.

Postavku u Atini uredila je Mia David, umetnička direktorka i kustoskinja galerija Novembar.

Ona kaže da je otvaranje sajma bilo izuzetno posećeno uz prisustvo gradonačelnika Atine i grčke ministarke kulture i naglašava da je interesovanje za naše umetnike, kao i za srpsku savremenu umetnost bilo veliko.

Jovan Matić, jedan od troje izabranih umetnika, kaže da za njega ArtAtina predstavlja važan međunarodni iskorak i simboličan trenutak između boravka u Japanu i odlaska u London na postdiplomske studije i dodaje da su njegovi „radovi tokom leta bili izloženi u galeriji Novembar kao sinteza mog dosadašnjeg rada, a sada u Atini dobijaju novu dimenziju u međunarodnom kontekstu“ i ističe da „u vremenu kada nije lako baviti se kulturom, posvećenost kakvu pruža Novembar ima posebnu vrednost.“