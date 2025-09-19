Nagrada
Dva „Nevena“ za „Službeni glasnik“
Sa dve nagrade, za Vesnu Smiljanić Rangelov i Luku Tilingera, izdavačka kuća „Službeni glasnik“ pobednik je ovogodišnjeg izbora za nagradu „Neven“
Radove tri umetnika izabrala je galerija Novembar da, kao jedina iz Srbije, predstavi ovdašnju umetnost na poznatom sajmu umetnosti ArtAtina u Grčkoj
Beogradska galerija Novembar biće jedini učesnik iz Srbije na jednoj od najprestižnijih kulturnih manifestacija ArtAtina (ArtAthina) u Grčkoj.
Predstaviće se radovima Brankice Žilović, Jovana Matića i Tadije Janičića.
Iz galerije Novembar objašnjavaju da je ArtAtina sajam koji okuplja vodeće galerije, umetnike, kolekcionare i kustose iz Grčke i inostranstva, stvarajući prostor za razmenu ideja i povezivanje lokalne i međunarodne scene. Napominju da je ovaj sajam osnovan 1993. godine, kao i da učešće galerije Novembar kao jedine galerije iz Srbije predstavlja značajan korak u međunarodnoj afirmaciji galerije, kao i priliku da se savremena umetnička scena Srbije i regiona predstavi grčkoj publici i profesionalcima iz celog sveta.
Srđan Šaper, osnivač galerije Novembar kaže da u Atini predstavljaju radove troje umetnika koji po njegovom mišljenju „predstavljaju jedan drugačiji i veoma originalan pogled na svet u kome živimo. Verujem da ovi uspešni umetnici svojim radom prenose optimističnu poruku o Srbiji, onu koja govori jezikom slobode, stvaralaštva i otvorenosti prema svetu“.
Postavku u Atini uredila je Mia David, umetnička direktorka i kustoskinja galerija Novembar.
Ona kaže da je otvaranje sajma bilo izuzetno posećeno uz prisustvo gradonačelnika Atine i grčke ministarke kulture i naglašava da je interesovanje za naše umetnike, kao i za srpsku savremenu umetnost bilo veliko.
Jovan Matić, jedan od troje izabranih umetnika, kaže da za njega ArtAtina predstavlja važan međunarodni iskorak i simboličan trenutak između boravka u Japanu i odlaska u London na postdiplomske studije i dodaje da su njegovi „radovi tokom leta bili izloženi u galeriji Novembar kao sinteza mog dosadašnjeg rada, a sada u Atini dobijaju novu dimenziju u međunarodnom kontekstu“ i ističe da „u vremenu kada nije lako baviti se kulturom, posvećenost kakvu pruža Novembar ima posebnu vrednost.“
Izdavači traže od Beogradskog sajma knjiga da promeni termin Sajma knjiga kako ne bi obuhvatao 1. novembar. Kažu da Sajam knjiga u tom terminu nije moguć
Na konkursu Ministarstva kulture za umetničku igru najviše novca opredeljeno je Festivalu igre Aje Jung - 7.000.000 dinara i – folkloru. Ovaj konkurs treba shvatiti kao obračun Ministarstva za SNS propagandu sa kritički usmerenom javnošću, komentariše Marijana Cvetković. Više nema ni pokušaja da se prave da su barem delimično objektivni ili da delimično rade po zakonu - kaže Minja Bogavac
Reditelj Marko Torlaković navodi da je bilo pritisaka još pre premijere, dok direktorka Lutkarskog Milica Radulović tvrdi da je jedini razlog ukidanja to što je predstava namenjena večernjoj sceni
“Nije stvar toliko u tome da vas pijanista impresionira samom veštinom. Mislim da, jednostavno rečeno, pravi umetnik mora biti sposoban da vas pomeri kao slušaoca, da vas ubedi u ono što svira”
