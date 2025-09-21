Galerija Haos obeležila je 30 godina postojanja i isto toliko godina saradnje sa Francuskom, izložbom u Francuskom institutu

Izložba „30 godina Galerije Haos, 3 decenije saradnje“, kojom se obeležava jubilej Galerije Haos i uspešne saradnje sa francuskim umetnicima, otvorena je u galeriji Francuskog instituta u Beogradu.

Izloženi su radovi 39 francuskih autora koji su izlagali u Galeriji Haos. Osim Francuza, među autorima su umetnici čije je poreklo iz regiona, kao i umetnici iz Holandije, Mađarske, Islanda, Argentine, Bugarske … čiji su rad i život povezani sa Francuskom.

Iako različitih generacija, poetika i stilova, umetnici čiji su radovi predstavljeni ovom izložbom svedoče o živosti, raznovrsnosti i nepredvidivosti savremene likovne scene.

Izložba će biti otvorena do 11.10.2025.

Napomenimo i da je otvaranje ove izložbe bilo ujedno i predstavljanje novog direktora Francuskog instituta u Srbiji Amosa Rajhmana, koji je na toj dužnosti tek dve nedelje.

Galerija Haos, specijalizovana za crtež, od osnivanja ugostila je čak 386 umetnika.

Njena povezanost sa Francuskom postojala je od samog nastanka zahvaljujući posvećenosti Borke Božović, koja je osnovala galeriju. Posebnu dimenziju tim vezama dala je i saradnja galerije sa akademikom i slikarom Vladimirom Veličkovićem koji je živeo i radio u Francuskoj.