20.септембар 2025. S.Ć.

Kad te Vučićeva parada podseti na Makavejeva

Ukrali su nam vojsku, ukrali su nam emociju, rekao je Aleksandar Radić komentarišući najnoviju vojnu paradu u Beogradu, i setio se dokumentarnog filma „Parada“ Dušana Makavejeva iz vremena kad je svega toga bilo

Nagrada

19.септембар 2025. S.Ć.

Dva „Nevena“ za „Službeni glasnik“

Sa dve nagrade, za Vesnu Smiljanić Rangelov i Luku Tilingera, izdavačka kuća „Službeni glasnik“ pobednik je ovogodišnjeg izbora za nagradu „Neven“