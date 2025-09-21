Nova knjiga
Gojko Božović: Srpska proza je nastajala negde između epoha
Zbirka eseja Gojka Božovića „Negde između epoha“ otkriva da je srpska moderna proza unazad sedamdeset godina nastajala upravo na društvenim i epohalnim granicama
Galerija Haos obeležila je 30 godina postojanja i isto toliko godina saradnje sa Francuskom, izložbom u Francuskom institutu
Izložba „30 godina Galerije Haos, 3 decenije saradnje“, kojom se obeležava jubilej Galerije Haos i uspešne saradnje sa francuskim umetnicima, otvorena je u galeriji Francuskog instituta u Beogradu.
Izloženi su radovi 39 francuskih autora koji su izlagali u Galeriji Haos. Osim Francuza, među autorima su umetnici čije je poreklo iz regiona, kao i umetnici iz Holandije, Mađarske, Islanda, Argentine, Bugarske … čiji su rad i život povezani sa Francuskom.
Iako različitih generacija, poetika i stilova, umetnici čiji su radovi predstavljeni ovom izložbom svedoče o živosti, raznovrsnosti i nepredvidivosti savremene likovne scene.
Izložba će biti otvorena do 11.10.2025.
Napomenimo i da je otvaranje ove izložbe bilo ujedno i predstavljanje novog direktora Francuskog instituta u Srbiji Amosa Rajhmana, koji je na toj dužnosti tek dve nedelje.
Galerija Haos, specijalizovana za crtež, od osnivanja ugostila je čak 386 umetnika.
Njena povezanost sa Francuskom postojala je od samog nastanka zahvaljujući posvećenosti Borke Božović, koja je osnovala galeriju. Posebnu dimenziju tim vezama dala je i saradnja galerije sa akademikom i slikarom Vladimirom Veličkovićem koji je živeo i radio u Francuskoj.
Ukrali su nam vojsku, ukrali su nam emociju, rekao je Aleksandar Radić komentarišući najnoviju vojnu paradu u Beogradu, i setio se dokumentarnog filma „Parada“ Dušana Makavejeva iz vremena kad je svega toga bilo
Sa dve nagrade, za Vesnu Smiljanić Rangelov i Luku Tilingera, izdavačka kuća „Službeni glasnik“ pobednik je ovogodišnjeg izbora za nagradu „Neven“
Radove tri umetnika izabrala je galerija Novembar da, kao jedina iz Srbije, predstavi ovdašnju umetnost na poznatom sajmu umetnosti ArtAtina u Grčkoj
Izdavači traže od Beogradskog sajma knjiga da promeni termin Sajma knjiga kako ne bi obuhvatao 1. novembar. Kažu da Sajam knjiga u tom terminu nije moguć
