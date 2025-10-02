Dok izdavači najavljuju da neće učestvovati na predstojećem Sajmu knjiga u Beogradu, organizatori navode da nijedan izdavač nije otkazao učešće, a da je od izlaganja odustala samo jedna firma iz Beograda

Brojni izdavači saopštili su da neće učestvovati na ovogodišnjem Sajmu knjiga, a Beogradski sajam, međutim, tvrdi da pripreme teku po planu, te da je samo jedna firma odustala od izlaganja.

Jedan od ključnih razloga za odustanak koji su pojedini izdavači naveli je to što se termin manifestacije podudara sa obeležavanjem godišnjice pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra.

Ipak, Beogradski sajam je u četvrtak (2. oktobra) saopštio da nijedan izdavač i izlagač nije dostavio odustajanje od učešća na predstojećem Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga.

„Na današnji dan, 2. oktobra 2025. godine, samo jedna firma iz Beograda je odustala od izlaganja, iz razloga koji se apsolutno ne dovode u vezu pomenutih aktuelnih događanja. Nijedan izdavači i izlagač koji se po medijima navodi kao neko ko neće biti učesnik predstojeće manifestacije, nije Beogradskom sajmu dostavio odustajanje”, navedeno je u saopštenju.

Kako je „Vreme” ranije pisalo, na ovogodišnjem Sajmu knjiga neće učestvovati „Geopoetika”, „Clio”, „Arhipelag”, „Heliks”, „Fedon”, „Evoluta”, „FMK”, „HeraEdu”, „Zavet”, „Albatrosplus”, „Makart”…

Učešće su otkazali, pisalo je ranije Vreme, gotovo svi članovi Udruženja profesionalnih izdavača Srbije (UPIS).

Šta su rekli izdavači?

Vladislav Bajac, osnivač i glavni urednik izdavačke kuće „Geopoetika“ i Jasna Novakov Sibinović, direktorka „Geopoetike“ izjavili su ranije da niti mogu niti žele da „pod ovim uslovima i na ovaj način učestvuju na Sajmu knjiga, prevashodno iz moralnih, ali i iz poslovnih razloga.“

Zoran Hamović, predsednik UPIS-a i direktor i glavni urednik izdavačke kuće „Clio“, kazao je za „Vreme“ da odustaju od ove najveće godišnje prilike da pokažu i prodaju svoje knjige, zato što „im ni materijalno ni moralno ne odgovaraju uslovi koje nam je ponudio Beogradski sajam“.

Datum održavanja usvojen u aprilu

Ovogodišnji Sajam knjiga održava se od 25. oktobra do 2. novembra, a sajamski dani poklapaju se sa obeležavanjem godišnjice tragedije u Novom Sadu.

Deo izdavača tražio je da se početak manifestacije pomeri za 23. oktobar, kako se pretposlednji dan ove smotre, subota – najposećeniji dan, ne bi poklopio sa obeležavanjem godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu.

Osim pomeranja datuma, deo izdavača tražio je i niže cene zakupa štandova. Oba zahteva su odbijena.

Sajam je podsetio da je Odbor Međunarodnog beogradskog sajma knjiga usvojio još sredinom aprila na sednici datum održavanja – od 25. oktobra do 2. novembra.

Ističući da su pripreme za početak Sajma knjiga u završnoj fazi, Beogradski sajam je naveo da je izlagačima na raspolaganju tradicionalni izložbeni prostor i očekuje još jedan uspešan i posećen Sajam knjiga.

„Kao i uvek, javnost ćemo redovno obaveštavati o svim našim aktivnostima, transparentno i istinito, pa molimo i medije da to čine odgovorno i verodostojno”, poručili su iz Beogradskog sajma.

