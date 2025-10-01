Uprava Beogradskog sajma najavljuje da će Sajam knjiga biti bolji i uspešniji od prošlogodišnjeg, i pored toga što mnogi izdavači otkazuju učešće i što su Dušan Kovačević i Vladislav Bajac podneli ostavke

Trenutna priča o ovogodišnjem Sajmu knjiga u Beogradu odlično se uklapa u priču o dve Srbije: dok uprava Beogradskog sajma najavljuje uspešan predstojeći Sajam knjiga, dotle mnogi njegovi izlagači, izdavači i distributeri, otkazuju učešće na ovoj najpopularnijoj smotri knjiga.

Štao bećava uprava Beogradskog sajma

Ovogodišnji 68. Međunarodni beogradski sajam knjiga biće održan od 25. oktobra do 2. novembra pod sloganom „Tvoja nova priča“, očekuje se više od 400 direktnih izlagača iz Srbije i Kipra, kao i Rumunije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Italije, Grčke, Nemačke, Belorusije, Rusije, Irana, Gruzije, Maroka i Tunisa koji će biti raspoređeni u halama 1, 1a, 2a i 4 – rekli su predstavnici uprave Beogradskog sajma na konferenciji za medije.

„Očekujemo lep sajam, veliku posetu i možda da oborimo rekord“, zaključili su.

Šta se realno događa

U isto to vreme, Vladislav Bajac, osnivač i glavni urednik izdavačke kuće „Geopoetika“, podneo je neopozivu ostavku na mesto člana Odbora Sajma knjiga, Dušan Kovačević predsednik ovog Odbora povukao se sa te funkcije, a gotovo svi članovi Udruženja profesionalnih izdavača Srbije (UPIS) najavili su da se neće pojaviti na Sajmu knjiga.

Vladislav Bajac je u Odboru bio u svojstvu predstavnika UPIS-a.

„Nijedan od dva zahteva koje je Grupacija izdavača, knjižara i distributera pri Privrednoj komori Srbije iznela Odboru sajma knjiga nije uvažen“, rekao je Bajac.

Zahtevi su bili: da se početak Sajma pomeri za 23. oktobar, kako se pretposlednji dan ove smotre, subota – najposećeniji dan, ne bi poklopio sa obeležavanjem godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu, i –smanjenje cena zakupnina štanda za 30 odsto.

„Donosioci odluke o odbijanju ovih zahteva Grupaciju nisu udostojili ni pismenog obaveštenja o tome, čime je nivo uvredljivosti ophođenja prema našoj struci dosegao vrhunac. Da podsetim, reč je o finansiranju ovog sajma od strane izdavača tj. izlagača, dakle sopstvenim novcem, a ne sredstvima iz budžeta Grada ili Republike. Ne udostojiti finansijere ove profesionalne manifestacije ni minimumom poštovanja u dogovaranju i odlučivanju šteti pre svega čitaocima i potom sveukupnoj kulturi Srbije“, rekao je Vladislav Bajac Novoj. rs.

Ko ne učestvuje

Od izdavača, na ovogodišnjem Sajmu knjiga neće učestvovali: Clio, Geopoetika, Arhipelag, Heliks, Fedon, Evoluta, FMK, HeraEdu, Zavet, Albatrosplus, Makart…. Spisak se, kažu izdavači među kojima dominiraju članovi UPIS-a, iz dana u dan povećava. Udruženje izdavača i knjižara Srbije će o učešću na ovogodišnjem Sajmu odlučiti za dva dana.

Zoran Hamović, predsednik UPIS-a i direktor i glavni urednik izdavačke kuće Clio, kaže za „Vreme“ da odustaju od ove najveće godišnje prilike da pokažu pa i prodaju svoje knjige, zato što „im ni materijalno ni moralno ne odgovaraju uslovi koje nam je ponudio Beogradski sajam“.

Priča da su tražili da Sajam počne „dva dana kasnije a da se završi u petak uveče, umesto u nedelju. Na prvom sastanku sa predstavnicima Beogradskog sajma delovalo je da će prihvatiti međutim, ipak su se predomislili“.

Hamović podseća da su prošlogodišnji Sajam izdavači završili na nuli.

„Zato, ove godine, kad se zbog društvenih zbivanja očekuje još manja poseta, i kad će biti još teže dovesti inostrane autore pogotovo one iz okolnih zemalja s kojima su se pogoršali međudržavni odnosi, očekujemo da ćemo sa Sajma izaći u minusu. U godini bez ikakve podrške države, kad je Ministarstvo kulture ukinulo otkup knjiga izdavača koji objavljuju na latinici, učešće na Sajmu bi bio naš materijalni gubitak.“

Izdavači su ponudili kompromisno rešenje – smanjenje cena zakupa izlagačkog prostora za 30 odsto, ali su odbijeni.

Međutim, bez obzira na sve to, uprava Beogradskog sajma najavljuje veliki uspeh 68. Sajma knjiga, čak još veći od prošlogodišnjeg.

Ovog oktobra „Vreme“ slavi i časti – čak 35 odsto popusta za naš 35. rođendan! Važi za polugodišnje i godišnje pretplate. Pretplatite se sada!