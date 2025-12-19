Komentar
Ili Vučić ili EU
Građani Srbije nalaze se pred izborom: ili Vučić, ili Evropska unija. Sve ostalo je prazna priča
Lako je zamisliti kako vilom Bokeljkom u gluvo doba noći odjekuje Vučićev glas: „O Trampe, zašto me ne podnosiš?“ Odgovor na Truth Social najverojatnije bi glasio – „Zato što si šibicar“
Donald Tramp i Aleksandar Vučić dijele mnogo toga: mrze novinare, studente i pravosuđe, vole nekretnine i bogataše. Obojica lupetaju koješta, a Viktor Orban je blizak prijatelj jednog i drugog.
Zašto onda od svih država na Balkanu, Tramp najgore tretira Srbiju?
Predsjedniku Srbije i cijelog Ćacilenda teško pada što na njegove pisma i razglednice nema odgovara iz Bijele kuće. Zbog toga je reskirao da ga na Floridi pojede aligator samo da bi kao padobranac upao na republikansku žurku i presreo Trampa u hodniku. Također je – nalik dijelenju prasića „domaćinima“ na izdvojenim lokalnim izborima – pokušao potkupiti Trampa poklanjući kompleks Generalštaba njegovom zetu.
Ali – džaba. Kušner je vratio poklon. Kako da ga zadrži? Ta njegov tast će upravo potpisati Zakon o demokraciji i prosperitetu Zapadnog Balkana. Tu je jedino Srbija decidirano spomenuta kao država gdje je „stanje demokracije zabrinjavajuće“ i „ugrožava bezbjednost važnih segmenata srpskog društva.“
To nije sve. Isti zakon predviđa sankcije za „lice koje je uključeno ili je pokušalo da se uključi u korupciju poveznu sa Zapadnim Balkanom“. Isto se odnosi na koruptivne radnje neke vlade Zapadnog Balkana ili nekoga ko je radio u njeno ime, te „sadašnjih i bivših zvaničnika“. Mada Srbije ovdje nije navedena, jasno se nazire da je njen režim na vrhu spiska osumnjičenih .
Mada Tramp u borbi protiv korupcije izgleda kao oksimoron, ispada da je iz Vašingtona stigao žestok šamar Vučiću. Njime je „kapitalnim“ investitorima poručeno da u Beogradu izbjegavaju podrum za vino i krupne biznise predsjednika Srbije. Jer kako poslovati sa vlastima zemlje gdje je „stanje demokracije zabrinjavajuće“ bez „uključivanja“ u korupciju? Tu se zet Kušner izvukao u posljednjoj minuti.
Lako je zamisliti kako vilom Bokeljkom u gluvo doba noći odjekuje Vučićev glas: „O Trampe, što sam ti skrivio, zašto me ne možeš smisliti ni nacrtanog!“
Kad bi ovaj vapaj stigao do Ovalne sobe u Bijeloj kući, najvjerojatnije bi odgovor na Truth Social glasio – „Zato što si šibicar.“
Zahvaljući Vučivoj svesvrstanosti, Srbija je najusamljenija zemlja u Evropi. Niko joj ništa ne vjeruje. Ovome doprinosi i ćalilendska regionalna politika „srpskog sveta“ i režanja na susjede.
Tako se stiže do Trampa. Ne daje taj ni pet para na stanje demokracije u Srbiji, niti ga ona zanima. Ali biće da je iznerviran Vučićevim politikom „vrdanja“. Drugim riječima – svačiji prijatelj je ničiji.
Tu Trampu ego ne dozvoljava da bude još jedan od Vučićeve šibicarske lažne braće. Pogotovo kada zetčinu i njega ponizi činjenicom da nije u stanju oposliti Geralštab a da do druge strane Atlanitika ne stigne smrad užegle korupcije.
Građani Srbije nalaze se pred izborom: ili Vučić, ili Evropska unija. Sve ostalo je prazna priča
Niko od nas nema prava na odustajanje od slobode. Neprihvatljivo je klonuti duhom. Neprihvatljivo je napuštanje poslednje linije odbrane. Jer juriš varvara na tužioce i sudije njihov je poslednji atak. Iza toga je ambis
Ne treba dirati Ćacilend pred praznike. Kad već u Beogradu neće na ulici biti novodišnjih proslava, valja ga ostaviti kao atrakciju za strane turiste
Preuzimanjem „na sebe“ odgovornost za aferu Generalštab i obećavanjem amnestije Selakoviću i drugim potencijalnim osumnjičenim licima, Vučić hoće da se osigura da mu saradnici ne postanu svedoci-saradnici. Zato je spreman da razori sudsku granu vlasti
Evro skače, ljudi hrle u menjačnice, banke odbijaju da kažu da li posluju sa NIS-om, a režim kaže - sve je do panike. Moguće, ali ko je širi
