Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije baš najbolje prihvatio vest da su Amerikanci odustali od Generalštaba. Nije nervozu mogao da sakrije na gostovanju na RTS-u, ali ni na konferenciji za medije

„Kretenima“ je prvi čovek države nazvao one koji su se protivili rušenju Generalštaba. Reagujući na saopštenje kompanije Džareda Kušnera, o izlasku iz projekta, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je novinare upitao šta su očekivali da u tom saopštenju stoji.

„Šta ste očekivali da ljudi napišu? Povlačimo se zato što tamo postoje kreteni koji ne žele 750 miliona evra investiciju i koji uživaju u tome da gledaju srušene objekte od pre 26 godina, da im takvi ostanu i narednih 100 godina? Šta ste očekivali da kažu? Da tamo postoje kreteni koji ne žele američke investicije. Pa, naravno da neće“, kazao je Vučić.

Rekao je da će se „lično“ pripremiti i podneti krivične prijave protiv svih koji su podrivali projekat na mestu Generalštaba. Pod okrilje te optužbe svrstao je i sve za koje misli da su krivi – u policiji, tužilaštvu, kao i „sva druga lica“ koja su, kako je kazao, doprinela urušavanju i ekonomskom podrivanju Republike Srbije.

Javnost Srbije radoznalo iščekuje da vidi formulaciju krivičnih prijava koje će podneti građanin Vučić Aleksandar.

Želi da odgovara, ali ima pakleni plan

Predsednik države je zatim izbacio iz sebe i podelio sa novinarima neverovatnu strategiju koju planira nakon optužnog predloga TOK-a protiv ministra kulture Nikola Selakovića i još troje osumnjičenih u slučaju Generalštab. Tražio je da umesto njih – optuže njega.

„Nemojte na njih. Ja sam kriv, ja sam želeo da dođe tako velika investicija u našu zemlju“, dodao je, a ceo predlog optužnice nazvao „sramotnom, bednom, odvratnom političkom manipulacijom“.

Džaba, međutim, predsedniku da se ovako paušalno proglašava krivim. Nadležnim tužilačkim organima su potrebni dokazi, pa ako postoji neki dokument sa njegovim potpisom u kome državne finkcionere podstiče da vrše krivična dela, ili ako želi da prizna da je to činio, neka priloži pisano priznanje.

Ipak, natuknuo je da je i on „neki nadležni organ, pa će možda donositi nekakve odluke“.

„Ja, odmah da vam kažem, želim da odgovaram za to. Ne ministar Selaković, ne gospođa Jelača…Dakle, ja želim da odgovoram“, kazao je Vučić.

Ipak, odao je svoju ideju – da će „istog sekunda pomilovati sve druge protiv kojih eventualno bude podignuta optužnica“.

Niko neće da ide!

Posebno se predsednik uzrujao kada je gostovao na RTS-u u Drugom dnevniku. Najavio je da je, tobož skandalozno, otkazao učešće na skupu EU-Zapadni Balkan. I ne samo on.

Kaže, prvi put posle 14 godina neće otići niko u ime Republike Srbije, pa neka oni vide kako će bez nas.

„Ja sam doneo takvu odluku, ja sam kriv, neću da vlada trpi pritiske“, dodao je.

Čujte dobri ljudi

Razumevanje je ipak pokazao, ali za „dobre ljude“ u Ćacilendu.

Govoreći o šatorskom naselju, Vučić je najavio da će lično pokušati da zamoli okupljene da se povuku i oslobode saobraćajnice, uz napomenu da nije siguran da li će njegov apel biti prihvaćen.

„Da li će da me poslušaju ili ne, to ne mogu da vam kažem. Nisam siguran, ali to će svakako biti moja molba“, rekao je Vučić novinarima u Beogradu.

On je naveo da su to „dobri ljudi koji su čuvali svoju državu i uspeli da je odbrane“.

„Ja ću narednih dana ići da obiđem te dobre ljude koji su čuvali svoju državu protiv nevaspitanih, nepristojnih batinaša koji su ih napadali gotovo svakodnevno. I uspeli su da odbrane državu, da donesu pobedu slobodnoj srpskoj državi. Tako je bilo i tako će i biti“, kazao je on.

Uči on novinare što roditelji nisu

Vučić je na pitanja novinara N1 Mladena Savatovića u vezi sa slučajem Generalštab, reagovao prilično burno. Prvo je svoj odgovor na pitanje našeg novinara, započeo rečima „sa laganjem vi nećete prekinuti, jer vam je to jedina politika i jedino što radite“.

Kada je Savatović predsedniku pokušao da postavi potpitanja, Vučić je negodovao i tražio da mu „ne dobacuje“.

„Mogu samo da vas zamolim, nemojte da mi dobacujete. To što ste nepristojni, to što ste nepristojni i nevaspitani, to što vas mama i tata nisu naučili elementarnom redu, to je vaš problem. A ja ću da vas naučim, dobićete odgovor i na svoje dobacivanje. Naučiću vas redu kad vas već roditelji tome nisu naučili. Sram vas bilo“, rekao je Vučić novinaru.

