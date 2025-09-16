Ruse ne košta ama baš ništa da njihova Spoljna obaveštajna služba naškraba izveštaj o Majdanu u Srbiji i srpskim okupacionim medijskim platformama koje finansira Evropska unija. Košta građane Srbije

Izveštaj Spoljne obaveštajne službe Ruske Federacije (SVR) o tome da Evropska unija priželjkuje i finansira Majdan u Srbiji je spin informerskih razmera na nivou Aleksandra Vulina, svojevremenog julovskog posilnog Mire Marković. Kao da ga je on lično pisao, a ruski prijatelji nekadašnjem srpskom kolegi iz BIA izašli u susret da to objave. Duguju mu po koju uslugu, a i uklapa im se u koncept spoljno-političkog marketinga, ništa ih ne košta, pa zašto da ne.

„Spoljna obaveštajna služba Ruske Federacije, na čijem je čelu Sergej Nariškin, objavila je da službe zemalja EU pripremaju Majdan u Srbiji, krvav kao i svaki Majdan. Pitamo Vladu Srbije, šta je potrebno da se desi da biste prestali da nas vodite u EU“, oglasio se odmah Vulinov Pokret socijalista.

Taman da pojača poruku odlaska Aleksandra Vučića u Peking na paradiranje sa liderima nedemokratskog sveta upućenu, između ostalog, Evropskoj uniji: ako me budete pritiskali što mlatim svoje građane i gazim po demokratiji, mogu ja skroz da pređem na drugu stranu istorije, pa vi vidite šta ćete.

Okupacione medijske platforme

Sve je to prozirno i nimalo originalno, ali zbog toga ne manje opasno.

Ruski Vulinovi i Vučićevi prijatelji opleli su i po “Vremenu” koje, kažu, za strane pare ispira mozak srpskoj omladini da se “lača mati”, tj. krene u oružanu, krvavu, pobunu koju bi srpske snage reda i mira, naravno, s lakoćom, ali elem, u krvi ugušile.

Proglašeni smo stranim plaćenicima koji rade za “medijske okupacione platforme”, kako to voli da kaže predsednik Srbije, koji srpsku decu, evo ja recimo svoje ćerke, guraju u oružani sukob sa ciljem da EU porobi Srbiju i uspostavi “Briselu lojalnu vladu”, šalju ih da ginu za šaku prljhavih evara.

Onom svakodnevnom lupetanju na televizijima Informer i Pink o antisrbima, stranim plaćenicima i domaćim izdajnicima, o tome da su “ogromne pare” potrošene na “obojenu revoluciju” u Srbiji, toliko glupom i istrošenom da u to, biće, jedva da neko još veruje, sada bi ruski SVR trebalo da da neku težinu.

I eto dodatnog podstreka za svakog zadojenog ludaka da se lati pištolja, noža ili palice i likvidira strane plaćenike, dakle novinare koji kritički izveštavaju o sve represivnijem, do koštane srži korumpiranom naprednjačkom režimu, koji hoće da izazovu krvoproliće u Srbiji.

Uz “Vreme” kao podstrekači Majdana u Srbiji navedeni su i FoNet, RAM mreža, Južne vesti, Slobodna reč, Bum93, Podrinske, Frimedija, Inđija, SOinfo, FAR, Storiteler, i NVO Link, tvrde Vulinovi kompanjoni iz SVR.

Pošto se mediji Junajted grupe nalaze na drugom strimu sličnih napada, valjalo je pokupiti i ostatak medija koji nisu upregnuti u režimsku propagandu.

Alibi za dodatnu represiju

Ma koliko sve to delovalo komično i, zapravo, jadno, to je još jedan nagoveštaj pokušaja belorusizacije i putinizacije Srbije. A to bi značilo trpanje u zatvor “prevratničkih snaga” – studenata, profesora, nastavnika, novinara, predstavnika NGO sektora, opozicionih političara, građana koji se zateknu na protestima; zatvaranje nepodobnih medija, otkaze neposlušnim ili samo nedovoljno odanim državnim službenicima, sačekuše naprednjačkih batinaša na ulicama…

Sprema se alibi za ponovnu upotrebu zvučnog topa, suzavac nedozvoljenog sastava, još brutalnije intervencije specijalnih jedinica policije, možda i izvođenje Vojske Srbije na ulice, ko zna, u zavisnosti od toga koliki će se strah uvući na Andrićevom vencu pred 1. novembra.

Režim se sprema za godišnjicu pada nadstrešnice u Novom Sadu. Taj datum se nadvio nad glavom Aleksandra Vučića kao Peti oktobar. Sve su ovo preventivne mere zastrašivanja da se ljudi odvrate od toga da protestuju na ulicama širom Srbije.

A šta ako ih se, posle svog maltretiranja i zastrašivanja, 1. novembra okupi u onom istorijskom broju kao 15. marta?