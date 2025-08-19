Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić svakog dana pronalazi nove dokaze da je u Srbiji na delu rušilačka „obojena revolucija“. Ceo repertoar počeo je da zvuči prilično sumanuto

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je „počela treća faza pokušaja obojene revolucije“ u Srbiji koja podrazumeva „zahtev za intervenciju stranog faktora“ kao navodno rešenje za izlazak iz krize koju su sami izazvali, prenosi RTV.

Kao ultimativni dokaz za to da studenti i građani koji protestuju protiv bespravne države i zahtevaju raspisivanje parlamentarnih izbora, zapravo sprovode „obojenu revoluciju“ koju finasiraju i kojom rukovode neki strani centri moći, navela je „non pejper“ predsednika Foruma za etničke odnose Dušana Janjića. Tim dokumentom traži se „potpuna okupacija zemlje i oduzimanje svakog suvereniteta od građana Srbije“, utvrdila je Brnabić.

No pasaran

„Naš odgovor je ne. Poruka strancima je: ‘ni ne pomišljajte da razgovarate dalje o ovom ili ovakvim non-pejperima‘“, uskliknula je Brnabić uzdignuta čela.

„Neće biti Majdana u Beogradu i Srbiji, borićemo se svim demokratskim sredstvima, kroz institucije koje su nam ostavili preci i pružaćemo otpor na svakom mestu, demokratski, ljudski, ne nasiljem, ne terorom“, nastavila je predsednica Skupštine.

A znaju da bi „oni“ voleli da vide nasilje i teror, „građanski, bratoubilački rat“, ali neće biti toga, rekla je, kao da nije videla da od srede 13. avgusta naprednjačke formacije izazivaju nasilje, a specijalne jedinice policije vrše teror nad demonstrantima.

Trećoj fazi je prethodila druga faza „terora fašističkih falangi“, koja je, valjda, i dalje u toku, ponovila je Brnabić ono što je pre nje pripovedao Aleksandar Vučić.

Pad nadsteršnice kao diverzija

Poseban fokus svih tih neprijatelja i rušitelja Srbije je na predsedniku Aleksandru Vučiću i Savetu za nacionalnu bezbednost kojim on predsedava, objasnila je Brnabić.

A dan ranije je mašući rukama potkrepljujući istu tvrdnju o „obojenoj revoluciji“ i strancima na Pinku rekla: „Ja danas, ako me pitate da li mislim da je nadstrešnica pala, da je bio nesrećan slučaj? Ne! Ne mislim. Mislim da je sve ovo organizovano, isplanirano i mislim da je nadstrešnica srušena kao početak obojene revolucije“.

Drugim rečim, nisu javašluk, korupcija ili ljudska greška prouzrokovale pad nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, smatra Brnabić, već nakakav teroristički napad ili diverzija.

A sve zataškavaju „okupacione medijske platforme”, kako je predsednik Republike Srbije nazvao medije koji mu nisu po volji, koji su upregnuti u „obojenu revoluciju“.

Biće da u vrhu vlasti smatraju da će ako se dovoljno dugo, glasno i uporno na režimskim medijima i u tabloidima povanlja priča o „obojenoj revoluciji“, da će se stvoriti dovoljna jaka podloga za podizanje nivoa represije.