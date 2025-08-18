Vlast protiv građana

18.avgust 2025. Bojan Bednar

Vučićeve mere: Kako misli da uguši proteste?

„Popravljanje“ tužilaštva, zamena neposlušnih sudija, uvlačenje vojske u obuzdavanje protesta...? Sagovornici „Vremena“ razmatraju šta bi sve Aleksandru Vučiću moglo da padne na pamet u zaludnim pokušajima da uguši građanske proteste i Srbiju pretvori u Belorusiju