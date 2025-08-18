Potpredsednik Stranke slobode i pravde Dušan Nikezić pozvao je Tužilaštvo da odmah ispita Brnabić o saznanjima koje navodno ima o padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu

Iako se činilo da je to nemoguće, i da smo čuli čitav repertoar njenih neprimerenih i neutemelejenih izjava, predsednica Skupštine Srbije i visoka funkcionerka Srpske napredne stranke Ana Brnabić uspela je da zaprepasti javnost svojom tvrdnjom da je nadstrešnica Železničke stanice u Novom Sadu „srušena kao početak obojene revolucije“.

„Ja danas, ako me pitate da li mislim da je nadstrešnica pala, da je bio nesrećan slučaj? Ne! Ne mislim. Mislim da je sve ovo organizovano, isplanirano i mislim da je nadstrešnica srušena kao početak obojene revolucije“, izjavila je Brnabić na TV Pink, i pored nespretnog pokušaja voditeljke te televizije Dee Đurđević da svojom kratkom upadicom „Stvarno?“ skrene Brnabić sa puta u zdravorazumsku provaliju.

Pozivamo Tužilaštvo da odmah ispita Anu Brnabić, koja je jutros tvrdila da je „pad nadstrešnice planirana diverzija“. A ukoliko ne dostavi dokaze, da odmah pokrene krivični postupak zbog širenja lažnih informacija, izazivanja panike i skretanja istrage sa koruptivnog dila koji… pic.twitter.com/vgvVs4kzUr — Dušan Nikezić (@dusannikezic) August 18, 2025

Na taj način Brnabić se priključila Đuru Racu, ocu Goranke Raca, koja je poginula u padu nadstrešnice, a koji je na mitingu „Ne damo Srbiju“ održanom ispred Skupštine Srbije u aprilu 2025. godine tvrdio slično, odnosno da je pad nadstrešnice bio teroristički čin podstaknut spolja i iznutra:

„Nije slučajno 1. novembar odabran kao datum rušenja nadstrešnice. To je dan koji katolici, ceo zapadni svet slavi kao Dan mrtvih ili Dan svisvetih. Namerno se želelo izazvati haos“, rekao je Raca pred hiljadama ljudi koji su tog dana došli u Beograd da podrže Vučića.

Raca je to tvrdio i nekoliko dana pre mitinga „Ne damo Srbiju“, da bi nekoliko dana nakon mitinga podneo krivičnu prijavu protiv NN lica zbog krivičnog dela terorizam, „jer smatra da je pad nadstrešnice 1. novembra 2024. godine na Železničkoj stanici u Novom Sadu bio teroristički čin“.

Na njegove navode, iz očiglednih razloga, niko nije reagovao, ali izjava Ane Brnabić nije prošla ispod radara opozicije, pa je potpredsednik Stranke slobode i pravde Dušan Nikezić pozvao je Tužilaštvo da odmah ispita Brnabić o saznanjima koje navodno ima.

„Ukoliko Ana Brnabić ne dostavi dokaze za takvu tvrdnju, zahtevamo od Tužilaštva da odmah pokrene krivični postupak protiv predsednice Skupštine, koja zlonamerno širi lažne i opasne informacije, izaziva paniku i skreće istragu sa koruptivnog dila, zbog kojeg je 16 nedužnih ljudi izgubilo život, a Srbija oštećena više stotina miliona evra“, naveo je Nikezić u pisanoj izjavi.