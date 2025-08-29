Vučićev predizborni plan: uterati strahu u kosti policijskim brutalnošću, rasturiti N1 i Novu S, odglumiti za strance spremnost za dijalog, demagoški stvoriti privid bogatijeg života... No, izuzev stvaranja afera, ništa mu ne ide od ruke

„Pre nego što sam povređena bilo mi je normalno da priđem policajcu ili kordonu policije da ih pitam bilo šta, a sada se više ne osećam bezbedno u njihovom prisustvu“, rekla je za N1 studentica Aleksandra Nikolić kojoj su pripadnici MUP-a razbili glavu i polomili zube.

Njen osjećaj dijele brojni građani, a posebno djevojke. Policija je postala eskadron za prijetnje silovanjima i premlaćivanje žena. Ujedno, to je i slika Srbije pod naprednjačkim režimom.

Rađanje nove afere

Vučić danas izgleda poput obrnutog tabloidnog kralja Mide – što god dotakne. pretvara u sprdnju i skandal. Posljednji primjer su N1 i Nova S. Nešto što je trebalo izgledati kako tipično korporativno neprijateljsko preuzimanje postalo je afera s međunarodnim značajem.

Pokušaj izvođenja predsjednika Srbije iz nepokošenog zapao je njegovu medijsku savjetnicu. Izjavu Suzane Vasiljević da su mediji United Group „toliko mali problem da se niko time bavio nije“ može progutati samo onaj tko nikad nije gledao Vučićeva obraćanje javnosti.

Pa ima li i jedno gdje N1 i Novu S nije „počastio“ difamacijom i uvredama. Posljednje su „okupacione medijske platforme.“ I sad treba vjerovati da su čovjeku sa devet televizijskih ekrana u kancelariji ove dvije TV kuće „toliko mali problem“. Ajte, molim vas….

Disfunkcionalna država i partija

Između Vučićevih riječi i djela stoji duboki jaz. Predstavljajući zimus u Jagodini Pokret za narod i državu (što li to bješe?), hvalio se kako im je ogroman dobitak pristupanje „jednog Đure Macuta“. Danas ovaj nevidljivi premijer djeluje poput čovjeka pod starateljstvom pošto mu je oduzeta pravna i djelatna sposobnost.

Slično je i sa kadrovima SNS-a. Partija koja se hvalila sa 700.000 članova, tvrdi da je u sedamdeset gradova okupila mizernih sedamdeset hiljada pristalica.

Otkud ovaj fijasko? Otud što lokalne naprednjačke glavešine – nerijetko bahate i nesposobne – nisu lojalne vlastitim sugrađanima, već isključivo čovjeku koji im je u ruke dao narodne pare.

Najava izbora

Glumeći provincijskog Trampa, Vučić je predstavio „čudesne mere“. Na stranu što su svi ekonomisti od ugleda osporili njihov smisao. Važnije je to što je šef države svojim TV šopom najavio početak predizborne kampanje.

Ali ne treba brzati sa zaključcima. Vučić prvo mora pripremiti izbore, kao i uvijek do sada. Plan je sljedeći: policijskom brutalnošću utjerati narodu strah u kosti, odglumiti pred Evropom spremnost na dijalog, razvaliti N1 i Novu S, inscenirati masovnu podršku i demagoški stvoriti privid bogatijeg života.

Ništa od navedenog nije mu pošlo od ruke. Naprotiv, postao je čovjek zvani Afera. Izbori će biti tek kad ostane bez manevarskog prostora. A taj trenutak je sve bliži.