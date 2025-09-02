Zbog višestrukih obaranja tendera i sumnji na korupciju, izgradnja zgrade u Bloku 42 ponovo je pod znakom pitanja

Tender za izgradnju glavne zgrade na autobuskoj stanici na Novom Beogradu ponovo je oboren, a o uloženim prigovorima će odlučivati Republička komisija za zaštitu prava ponuđača, saopštio je danas Centar za lokalnu samoupravu.

Centar je naveo da je krajem avgusta Direkcija za građevinsko zemljište Beograda posao opet dodelila konzorcijumu koji predvodi kompanija „Jadran“, iako su tu odluku već osporavali drugi ponuđači.

Prema infromacijama CLS, firma „Jadran“ je bliska vladajućoj stranci i aktuelnom gradonačelniku Aleksandru Šapiću i već je dobila brojne državne poslove, među kojima i rekonstrukciju Muzeja grada Beograda za pet milijardi dinara.

Ta organizacija je dodala da vrednost posla izgradnje stanične zgrade u Bloku 42 iznosi 5,57 milijardi dinara.

„Zbog višestrukog obaranja tendera i sumnji na korupciju, postoji ozbiljna mogućnost da Beograd dočeka EXPO 2027 bez dovršene glavne autobuske stanice“, navodi se u saopštenju.

Izvor: Fonet