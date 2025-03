Počela je „potraga“ za radnicima za sezonski rad na primorju u komšiluku za ovu godinu. Oglasi su postavljeni, a među njima ove sezonske poslove nude i omladinske zadruge. Pozicije na koje zainteresovani mogu da konkurišu jesu perač posuđa, pomoćni radnik u kuhinji, kuvar, šanker, konobar i tako dalje.

Podaci Infostuda pokazuju da se najviše konkuriše na pozicije recepcionera, sobarica i pomoćnih radnika u kuhinji, dok najmanje kandidata ima za kvalifikovanije pozicije poput poslastičara, roštilj majstora, pica majstora i kuvara, piše „Danas”.

Prema ranije pisanju „Vremena” takva je bila situacija i prošle godine. Najviše su bili traženi konobari i kuvari, ali i pomoćni radici, servirke, sobarice, pica i roštilj majstori.

Neophodne desetine hiljada radnika

Prema projekcijama hrvatskih stručnjaka i sindikata, u ovoj godini će u Hrvatskoj nedostajati između 55.000 i 65.000 sezonskih radnika u turizmu i ugostiteljstvu.

Slična situacija je i u Crnoj Gori, gde Privredna komora procenjuje da će biti potrebno oko 20.000 sezonskih radnika. Samo u Budvi, prema podacima Udruženja ugostitelja, biće potrebno najmanje 8.000 sezonskih radnika u turizmu i ugostiteljstvu.

Agentkinja za zapošljavanje Gordana Perge je ranije za „Vreme” rekla da mnogo znači kada konobar zna dva strana jezika, a da je nemački prioritet svima.

„Kada zna da radi konkretna a la carte poslovanja, filetiranje ribe, dekantiranje vina, onda se drugačije ceni u odnosu na klasičnog konobara.”

Uslovi rada

Najveća potražnja je u sektoru ugostiteljstva, gde su traženi konobari sa platama od 1.000 do 1.500 evra, barmeni koji mogu da zarade između 1.100 i 1.600 evra mesečno, kao i recepcioneri sa platama u rasponu od 1.000 do 1.400 evra. Posebno su cenjeni poslastičari, čije se zarade kreću od 1.200 do 1.600 evra.

Što se tiče kuhinjskog osoblja, najveća potražnja je za kuvarima, čije plate se kreću od 1.800 do 2.500 evra, dok šefovi kuhinja mogu zarađivati i do 3.000 evra. Roštilj majstori mogu očekivati zarade od 1.400 do 1.900 evra, dok su pica majstori takođe traženi, sa platama između 1.900 i 2.500 evra.

Pomoćni kuvari zarađuju od 1.400 do 1.800 evra, dok pomoćni radnici u kuhinji mogu da računaju na iznose od 900 do 1.400 evra.

U hotelijerstvu, značajna potražnja postoji za sobarima i sobaricama, gde se plate kreću između 900 i 1.400 evra. Takođe, hotelski fotografi mogu da zarade od 1.000 do čak 3.000 evra, u zavisnosti od iskustva i ugovorenih poslova.

Perge je ranije napomenula da su pored ovoga radnicima obezbeđeni i minimum dva obroka, negde i tri.

„Imaju radnu dozvolu, izdaje se na godinu dana, nju obezbeđuje poslodavac i snosi sve troškove”, rekla je Perge.