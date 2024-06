Bliži se pik sezonskih poslova, a na primorju u komšiluku najtraženiji su kuvari i konobari. Mesečne zarade idu i do 3000 evra, a iz agencije za zapošljavanje Agava kažu da najviše posla za naše ljude ima u Istri

Poslodavci iz okruženja počeli su još u aprilu da traže radnu snagu za letnju sezonu. Ima posla u građеvinarstvu, trgovini, a najtraženiji su ugostiteljski radnici.

Agentkinja za zapošljavanje Gordana Perga kaže za „Vreme” da najviše sarađuju sa ugostiteljima iz Hrvatske, koji nude dobre uslove.

„Sa Grčkom manje radimo zbog brojnih zakonskih odredaba, ima potražnje i u Crnoj Gori, ali u Hrvatskoj radimo sa preko 100 ugostiteljskih objekata. Najviše radimo Istru. Tu imamo najbolji odziv i taj ‘povratni’ momenat da su naši ljudi tamo najviše prihvaćeni”, kaže Perga.

U hotelima manje plate

Traže se najviše konobari i kuvari, ali i pomoćni radici, servirke, sobarice, pica i roštilj majstori.

„Većinom radimo sa privatnim ugostiteljskim objektima. Manje radimo sa hotelima jer su niže plate nego u restoranima”, kaže Perga.

Dodaje da konkretno, zavisno od radnog vremena, za kuvare platu idu od 2500 do 3000 evra. Za konobare od 1500 do 1800 evra, što opet, zavisi i od radnog iskustva.

„Mnogo znači kada konobar zna dva strana jezika, nemački je prioritet svima. Kada zna da radi konkretna a la carte poslovanja, filetiranje ribe, dekantiranje vina, onda se drugačije ceni u odnosu na klasičnog konobara”, objašnjava.

Kada je reč o iznosima, sagovornica “Vremena” kaže da su to “čiste” plate, a radnicima je obezbeđeno minimun dva obroka, negde i tri.

„Imaju radnu dozvolu, izdaje se na godinu dana, nju obezbeđuje poslodavac i snosi sve troškove”, kaže Perga.

Bračni parovi traže posao zajedno

Iako neke agencije imaju oglase za zapošljvanje bračnih parova, naša sagovornica kaže, da malo poslodavaca sa kojima sarađuju, ima takve zahteve.

„Imamo mnogo zainteresovanih, ali do sada smo imali loša iskustva. Uglavnom se dešavalo da dođe do sukoba sa jednim radnikom, pa onda njegov/njen bračni drug takođe napusti radno mesto. Samim tim poslodavac ostane bez dva radnika usred sezone i to bude veliki problem”, kaže ona.

Prema podacima portal Moj posao, nešto više od trećine poslodvaca kod sezonskih radnika traži i prethodno radno iskustvo, u proseku od 1,6 godina.

U 71 odsto oglasa traži se stručna sprema, ali za 29 odsto poslodavaca to nije važno.