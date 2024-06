Kako piše N1, malinari su krenuli u blokadu petlje Arilje – Požega nezadovoljni otkupnom cenom malina.

Malinari su traktorima blokirali petlju, a blokada će trajati dva sata.

Podsetimo, proizvođači su ranije najavili ovaj protest ukoliko se dogovor o otkupnoj ceni maline ne postigne, jer su nezadovoljni otkupnom cenom malina od 250 dinara po kilogramu.

Malinari okupljeni oko udruženja „Vilamet“ Arilje nezadovoljni su postignutim dogovorom o otkupnoj ceni maline od 250 dinara po kilogramu i ne prihvataju ga, izjavio je predstavnik ovog udruženja Mileta Pilčević.

Pilčević je ranije za N1 rekao da je o dogovoru čuo iz medija i da su predstavnici ovog udruženja bili isključeni iz poslednjih pregovora iako su na svim prethodnim sastancima bili prisutni.

„Šokirani smo da smo isključeni iz pregovora i time da se dovode neki drugi ljudi koji to dogovore bez ičije saglasnosti. Oni su podržali rešenje od 250 dinara po kilogramu, što mi nikako ne prihvatamo. To je cena proizvodnje“, rekao je on.