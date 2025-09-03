Nove mere Vlade dovele su do neujednačenih rezultata: negde se osnovne namirnice prodaju znatno jeftinije, na drugim mestima su poskupele, a u nekim marketima katalog akcija više ni ne postoji

Uredba Vlade Srbije kojom se ograničavaju marže na do 20 odsto stupila je na snagu 1. septembra. Istog dana, iz Moj Maksi aplikacije i sa rafova ovih radnji nestale su ponude sa aktuelnim sniženjima.

Trenutno se u Maksiju po sniženoj ceni može kupiti samo pivo i nekoliko neprehrambenih proizvoda, poput pribora za školu i kuhinjskog posuđa. Ni na sajtu ovog supermarketa nema prehrambenog letka za ovu nedelju, već su tu isključivo „pivski“ i „školski“ liflet.

Poslali smo upit predstavnicima ove kompanije u vezi sa primetnim nedostatkom akcija u njihovim radnjama, ali odgovor do zaključenja ovog teksta nismo dobili.

Kakvo je stanje sa drugim lancima supermarketa u Srbiji?

Bio u MAXI pre ČAROBNIH MERA

Sve skupo, ali…

Gde god se okreneš popust 50%

Kupiš i što treba i što ne treba

Sve pare odu Svratio danas:

Sve je isto

Samo popusta nema

Sa koliko para ušao sa toliko izašao

Ništa kupio Toliko o čarobnim merama — Ljubinka sine, (@sofranije) September 2, 2025

Univereksport: Sniženje u 23 objekta

Ostali veći marketi, kao što su Idea, Lidl i Dis, za sada imaju dostupne akcije i aktuelne kataloge sa sniženjima. Jedino je Univereksport ograničio svoja sniženja na samo 23 odabrana objekta u čitavoj Srbiji.

Lidl je, doduše, katalog sa prehrambenim proizvodima objavio sa nekoliko dana zakašnjenja.

Pokušali smo da uporedimo cene proizvoda na akciji do 1. septembra i u aktuelnim katalozima i zaključili – nema pravila. Neki proizvodi su jeftiniji, dok su drugi poskupeli, a trećima se cena nije ni menjala.

Teško je napraviti tačnu procenu jer se uglavnom razlikuju brendovi proizvoda na akciji. U DIS-u smo pronašli sladoled istog proizvođača koji na akciji sada košta 20 dinara manje nego što je koštao u prethodnom katalogu – doduše, manji je za 150 mililitara. Sniženi su i stišnjena šunka, kačkavalj, kafa, slatki i slani konditori, ali se tu razlika u odnosu na prethodne popuste i ne primećuje.

Idea, koja ima zajednički katalog sa radnjama Roda i Merkator, za sada ne nudi nedeljnu akciju, već je dostupan katalog sa značajno manjim brojem proizvoda. Što se tiče cena, ni tu nema neke razlike – uglavnom se kreću do 10 dinara gore ili dole.

Uporedili smo Lidlov katalog sada i pre manje od mesec dana. Teleće meso za gulaš je tada koštalo 1625 dinara po kilogramu, a sada je skočilo na 1850. Cena pileće šnicle je ista, ali su pileća krilca pojeftinila za 90 dinara.

Foto: Tanjug/Ana Paunković Ministar Siniša Mali bio je u kupovini 1. septembra

Gde su najveće razlike

Reporterka „Vremena“ obišla je radnje 1. septembra i zaključila da se u ponegde sada zaista mogu kupiti znatno jeftiniji proizvodi.

U jednom trgovinskom lancu je tako kupila litar mleka, ulja, jogurta, rezani hleb i deset komada jaja za 600 dinara. Treba napomenuti da je odabrala najjeftinije proizvode i proizvode robne marke tog trgovinskog lanca.

Kako kaže radnica u ovom lancu, najviše su sniženi proizvodi njihove robne marke, ali su sniženi i drugi.

Izdvaja pileće viršle, čiji kilogram sa pređašnjih 380, sada košta 220 dinara. Pojeftinio je i kulen i to za oko 300 dinara po kilogramu, kačkavalji su jeftiniji od 300 do 700 dinara po kilogramu, snižene su i cene belog sira i kajmaka.

U drugom marketu su i sami prodavci zbunjeni, jer i dalje nemaju nove cene, a kažu da su neki proizvodi sniženi za dinar.

Foto: Vreme Viršle na sniženju

Zašto su cene negde više snižene?

Ključ za različite cene mogao bi da leži u prethodno ostvarenom profitu.

Od 1. septembra pa u narednih šest meseci cene oko 25 vrsta proizvoda trebalo bi da budu niže, budući da je Vlada Srbije usvajanjem Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe ograničila marže na do 20 odsto.

Nova pravila se odnose na sve trgovine koje su u 2024. ostvarila prihode veće od 4,5 milijardi dinara ili oko 38 miliona evra, a to znači da će morati da ih primenjuju i svi trgovinski lanci, a pojedinima je tokom prošle godine u kasu leglo i više od milijardu evra, preneo je portal Nova.

Uredbom o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe predviđeno je da se ograničenje marži na maksimalnih 20 odsto odnosi na oko 25 vrsta proizvoda kojima bi u trgovinama trebalo da budu niže cene.

Sniženjem su obuhvaćeni mleko, mlečni i mešoviti proizvodi, jaja, bezalkoholna pića, kafa, čaj, sveže voće i povrće, prerada voća i povrća, hleb i peciva, mahunarke, smrznuti proizvodi, sveže i prerađeno meso, sveža i prerađena riba, slani konditori, slatki konditori i cerealije, šećer, med, brašno, testenina, ulja i masti, sirće, pirinač, so i začini, kućna hemija, papirna i kuhinjska galanterija, lična higijena i kozmetika, hrana za bebe i pelene.