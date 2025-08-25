„Vučićev nastup je pokušaj da se pošalje poruka da postoji osoba koja u opštem društvenom haosu može da obezbedi ugroženim kategorijama bolju kupovnu moć i da se uhvati u koštac sa ajkulama na tržištu koje krše sve norme tržišnog poslovanja“ kaže za „Vreme“ ekonomista Saša Đogović

„Čudesne“ ekonomske mere koje predstavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić u nedelju nemaju veze sa socijalno ugroženim kategorijama građana, i ne utiču ni na smanjenje siromaštva ni na socijalne nejednakosti. Te mere su palijativnog , a ne sistemskog karaktera , jer su vremenski ograničene, i neće rešiti problem inflacije upozoravaju sagovornici „Vremena“.

Programski koordinator Inicijative A11 Danilo Ćurčić ističe da te mere ne ostavljaju nikakvu vrstu prostora za drugačije socijalne politike, smanjenje siromaštva i izdvajanja države za socijalna davanja.

„Ograničavanje trgovinskih marži će imati kratkoročni efekat i u prvom naletu će uticati na smanjenje cena navedenih grupa proizvoda, ali će cene nečeg drugog porasti. Za najsiromašnije, koje je predsednik Vučić pominjao malo, to neće značiti mnogo. Oni će moći da kupe dva hleba umesto jednog, ali će i dalje biti siromašni“, kaže Ćurčić za „Vreme“.

Govoreći o izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju koje je pomenuo Vučić, Ćurčić podseća da je prvo bila najvaljivana izmena Ustava po tom pitanju.

„То što Vučić govore je važno samo za mali deo problema stanovanja u Srbiji, kojima vlast uopšte neće da se bavi“, kaže Ćurčić.

Građani bi radije da se ne zadužuju, nego da se lakše zadužuju

Kada je u pitanju najavljeno smanjenje kamata, Ćurčić kaže da će time samo biti olakšano građanima da se zadužuju, a da bi oni najviše voleli da ne moraju da se zadužuju.

Smatra da je reč o modelu koji je korišćen i za stambene kredite za mlade, po kome će Poštanska štedionica prva smanjiti kamatne stope, a da se onda očekuje da će to uraditi i ostale banke.

„Time praktično ne može ništa da se postigne. Vučić to vrlo dobro zna i zato koristi taj spektar mera, koje je nazvao čudesnim, da bi popravio svoj rejting“, zaključuje Ćurčić.

Ograničeno pozitivno dejstvo

Ekonomista Saša Đogović kaže da će smanjenje trgovačkih marži imati ograničeno pozitivno dejstvo.

„Ostaje pitanje da li će biti eskiviranja mera i da li će marže zaista biti spuštene u punom obimu, imajući u vidu ograničenost inspkcijskih službi. To je administrativna mera koja će trajati šest meseci, i ona ne može da traje duže, jer bi za sobom povukla reakcije trgovaca. Mogle bi da se pojave sudske parnice, veštačke nestašice određene robe u prodavnicama ili zamrzavanje, pa čak i smanjivanje plata u trgovinskim lancima“, kaže Đogović.

Ocenjuje da će najavljeni popusti za električnu energiju za socijalno ugrožene kategorije, uz najavljeno poskupljenje struje najavljeno za oktobar, biti „kap u moru“ i da se ta mera neće preterano osetiti u kućnom budžetu.

„Suština svih mera je da one nisu sistemskog, već ad hok i iznuđenog karaktera. Tim merama se poručuje građanima da postoji neko ko brine o kupovnoj moći stanovništa, i da se oni mogu osloniti na predsednika države koji je faktor mira i stabilnosti na ekonomskom polju“, ukazuje Đogović.

Zašto nema ministara finansija i ekonomije i premijera?

On posebno ističe da predstavljanju ekonomskih mera nisu prisustvovali ni ministri ekonomije i finansija, ni premijer Srbije, a da se Vučić izvinjavao što nije imao dovoljno vremena da sagleda situaciju, jer se bavio gorućim političkim temama.

Đogović ukazuje da to govori o krahu institucija, i da je Vučićev nastup potvrdio da postoji deficit institucionalnog mehanizma delovanja u svim sferama, pa i u ekonomiji.

„Takav nastup je pokušaj da se podrži personifikacija vlasti u cilju zadržavanja biračkog tela, s porukom da postoji osoba koja u opštem društvenom haosu može da obezbedi ugroženim kategorijama bolju kupovnu moć i da se uhvati u koštac sa ajkulama na tržištu koje krše sve norme tržišnog poslovanja“, zaključuje Đogović.