Vlada Srbije planira novo zaduženje u iznosu od 298 miliona evra kako bi finansirala izgradnju auto-puta Beograd–Zrenjanin–Novi Sad. U pitanju je samo prva deonica, od Beograda do Zrenjanina, dok će čitav projekat koštati više od 1,5 milijarde evra, piše Dunja Marić za Novu ekonomiju.

U predlogu zakona koji je usvojila Vlada stoji da će kredit u visini od najviše 35 milijardi dinara, odnosno oko 298 miliona evra, Srbija uzeti od NLB Komercijalne banke.

Autoput_BG_ZR_01 Nova zaduživanja za tri puta skuplji auto-put / Foto: Screenshot

Finansijer projekta, odnosno korisnik kredita je Vlada, koju predstavlja Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Investitor su Koridori Srbije, a izvođač radova kineska kompanija China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group.

Kako će se kredit otplaćivati

Kredit će se otplaćivati na tri meseca – 5. januara, 5. aprila, 5. jula i 5. oktobra svake godine, u 28 jednakih rata. Rok dospeća je 11 godina, uključujući grejs period od četiri godine. Naknada za obradu zahteva i realizaciju kredita je 0,3 odsto na ukupan iznos kredita, a platiće se jednokratno.

Dalje, naknada na nepovučena sredstva iznosiće 0,3 odsto na godišnjem nivou, a kamatna stopa biće tromesečni belibor na koji se dodaje fiksna marža od 2,5 odsto godišnje.

Sredstva mogu da se povlače u više tranši, ali je minimalni iznos tranše 12 miliona dinara (102.000 evra), osim poslednje, koja moža da bude i manja, ukoliko su preostala sredstva u manjem iznosu.

Moguća je i prevremena otplata zajma, i to ukoliko se proceni da je to povoljnije sa stanovišta upravljanja javnim dugom, uz plaćanje svih dospelih obaveza po osnovu kamate i drugih troškova banke. Predviđeno je da naknada za prevremenu otplatu iznosi 1,50 odsto od iznosa kredita.

Kredit će se koristi samo za finansiranje faze 1 projekta, koja obuhvata prvu deonicu auto-puta od Beograda do Zrenjanina.

Odluka o zaduživanju naći će se na dnevnom redu sednice Skupštine Srbije, na kojoj će o njoj glasati narodni poslanici.

Vrednost projekta uvećavana više puta

Auto-put Beograd-Zrenjanin-Novi Sad je jedan od infrastrukturnih projekata čija je vrednost drastično porasla.

Naime, prvo je predsednik Srbije Aleksandar Vučić 2019. godine najavio je da će vrednost biti 530 miliona evra. Naredne, 2020, Memorandumom o saradnji koji je potpisan između Srbije i Kine predviđena je vrednost od 600 miiliona evra.

Potom, krajem 2021. godine, tadašnji ministar građevinarstva Tomislav Momirović rekao je da će ovaj projekat ipak koštati milijardu evra. Na kraju, u septembru 2024, tadašnji ministar Goran Vesić rekao je da je vrednost projekta 1,596 milijardi evra.

Upozorenje Fiskalnog saveta

Na ovo je ukazao i Fiskalni savet u analizi “Politika javnih investicija u Srbiji”, objavljenoj prošle godine.

„Jedan od razloga za ovu korekciju je verovatno opet poskupljenje građevinskih inputa, a u javnosti su se mogle čuti i najave o promenama trase i dodatnim radovima na paralelnom nekomercijalnom putu Novi Sad – Zrenjanin. Međutim, vrlo je upitno mogu li ovi činioci potpuno da objasne skoro trostruko povećanje cene u odnosu na prvobitnu, na šta ukazuju budžetski planovi“, ukazao je Fiskalni savet u analizi.

Na prvoj deonci, od Beograda do Zrenjana, radovi će se vršiti iz oba pravca. Radovi su počeli u smeru od Beograda ka Zrenjaninu, od buduće petlje „Ovča“ do Jabučkog rita, u dužini od oko tri kilometra. Gradilište je potom, u oktobru prošle godine, otvoreno i u Zrenjaninu.

Ovaj auto-put biće dugačak oko 105 kilometara. Deonica od Beograda do Zrenjanina biće dugačka 67, a od Zrenjanina do Novog Sada 38 kilometara. Tako će od Zrenjanina do Beograda moći da se stigne za pola sata, a od Zrenjanina do Novog Sada za 15 do 20 minuta, ukoliko se ide brzinom od 130 kilometara na čas.

Što se roka za završetak radova tiče, u septembru prošle godine je tadašnji ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić rekao da je rok šest godina.

Izvor: Nova ekonomija