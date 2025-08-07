Elektroprivreda Srbije odbila je da dostavi dokumentaciju o svom poslovanju sa Alta bankom, koju je Nova ekonomija tražila putem zahteva za pristup informacijama od javnog značaja

Nova ekonomija tražila je od EPS-a kopiju ugovora za pružanje usluge procesora plaćanja u okviru aplikacije i portala „EPS Uvid u račun“, što je posao koji obavlja kompanija u vlasništvu Davora Macure.

Zahtevom su tražene kopije ponuda za ovaj posao koje su dostavili drugi ponuđači, ugovora na osnovu kojeg se uplate za račune za struju na teritoriji Beograda vrše preko tekućeg računa u Alta banci i dokument koji sadrži podatak o visini provizije ili druge vrste naknade koju će Alta naplatiti po osnovu obavljanja ovih poslova.

EPS je odbio da dostavi dokumentaciju pozivajući se na poslovnu tajnu. Na ovu odluku redakcija će se žaliti povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja nalaže da javnost ima prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva.

„Ugovor koji se odnosi na procesora za plaćanje računa za električnu energiju elektronskim putem preko portala ‘Uvid u račun’ kao i prateća, odnosno dokumentacija koja mu prethodi, a koja uključuje i ponude, sadrže podatke koji su poslovna tajna, a kako je to definisano i ugovorom i drugim dokumentima i suprotno postupanje bi nanelo štetu po interese zaštićene zakonom“, navodi EPS u odgovoru.

Što se tiče otvaranja tekućeg računa u Alta banci, preko kojeg od jula građani plaćuju svoje račune za struju, iz EPS kažu da se radi o „formularnom“ ugovoru, odnosno standardnom ugovoru koji banke nude klijentima u postupku otvaranja i održavanja tekućih računa.

Zbog postojanja javnog interesa da se ove informacije obelodane, Nova ekonomija će se žaliti na odluku EPS-a povereniku za informacije od javnog značaja.

Državne institucije i preduzeća svakodnevno sklapaju ugovore sa pravnim licima u privatnom vlasništvu bez prikrivanja ovakvih informacija. Budući da se radi o javnom poslu čija je cena od velike važnosti za građane, Nova ekonomija smatra da javni interes preteže nad evantualnom poslovnom tajnom.

Zašto je Alta banka važna

Elektroprivreda Srbije je u računu za struju za jun izdat u julu obavestila korisnike da će se od tog meseca, umesto na dosadašnji trezorski račun, uplate vršiti na tekući račun Alta banke, koja je u vlasništvu Davora Macure, biznismena bliskog SNS-u. EPS nije naveo razloge ove promene.

Ovo nisu jedini poslovi Macurinih firmi sa državom. Kompanija Alta pej je još 2023. godine postala posrednik u elektronskom plaćanju računa za struju na sajtu EPS-a, kao i na aplikaciji „Uvid u račun“.

Kako je pisao portal N1, EPS je kupio program, te upravljanje softverom, naplatu i prostor na sajtu dao ovoj privatnoj kompaniji, bez javne nabavke.

Par dana nakon što su Beograđani u računima za struju obavešteni da će ubuduće električnu energiju plaćati na račun EPS-a u Alta banci, saznali su da će od avgusta i mesečne uplate za garažna mesta slati preko te banke.

Kako je ranije prenela Beta, Alta banka ima ekskluzivno pravo da se njeni šalteri nalaze u policijskim stanicama. Ovo potencijalno može da znači pristup većem broju klijenata, kao što su građani koji u stanicama plaćaju kazne i takse.

Poslove koji su privukli pažnju javnosti Alta banka imala je i u Bosni i Hercegovini. Kako je pisala Nova ekonomija, krajem 2023. olimpijski centar „Jahorina“ u Republici Srpskoj uzeo je u ovoj banci kredit od 4,6 miliona evra za kapitalne investicije, uz visoku kamatu od 10,75 odsto.

Rok za otplatu bio je samo šest meseci, a vraćanje novca bezuslovno je garantovala Vlada Republike Srpske.

Bilo je nejasno zašto je kamata za kredit toliko visoka, sa obzirom da je garantor bila državna institucija.

Alta banka nije jedina firma Davora Macure. Ovaj biznismen u svom vlasništvu ima još najmanje 13 firmi.

Od velikih projekata njegovih kompanija izvdajaju se kupovina zemljišta IMT-a i subvencija za rekonstrukciju hotela za Expo.

Preduzeće ABL Solvent, čiji je Macura vlasnik je krajem 2021. godine iz stečaja kupilo poslovni kompleks Industrije mašina i traktora na Novom Beogradu za 8,3 milijardi dinara (oko 70,5 miliona evra).

U okviru podsticanja izgradnje novih hotela i proširenja postojećih za potrebe izlozbe EXPO 2027, firma Procoopac d.o.o, u kojoj Alta Pay Group ima 51 odsto vlasništva, dobila je tri miliona evra od države za projekat rekostrukcije i adaptacije hotela Union u Beogradu.

Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.