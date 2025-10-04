Samo nekoliko dana pre isteka osmog odlaganja sankcija, NIS je Vašingtonu dostavio novi zahtev za produženje licence. Odluka mora biti doneta do 8. oktobra, javlja RTS

Naftna industrija Srbije je pre ponoći, vašingtonskoj administraciji predala dopunjen novi zahtev za odlaganje sankcija, saznaje RTS. Do sada su sankcije odlagane osam puta.

Naftna industrija Srbije traži novu licencu, kako bi kompanija nastavila rad i posle 8. oktobra, kada ističe prethodno odlaganje pune primene sankcija koje Sjedinjene Američke Države uvode zbog većinskog ruskog vlasništva u kompaniji.

NIS je ovog meseca ponovio i zahtev za skidanje sa te liste sankcija.

Kako se bliži 8. oktobar, kada ističe i osmo odlaganje sankcija NIS-u, pojačavaju se diplomatski pregovori Srbije sa Vašingtonom i Moskvom.

Predsednik Srbije u poruci građanima ističe da je rešavanje problema NIS-a težak zadatak za državu jer je deo geopolitičke situacije.

