Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil rekao je za RTS da nema najava da će biti uvedene sankcije protiv NIS-a. Istakao je da konačna odluka o tome neće uticati na srpsku privredu. Ocenio je da su odnosi Beograda i Vašingtona dobri i da je stvorena dobra platforma za dalji razvoj.

„Mogu vam reći da, otkako su Rusi kupili NIS, postojala je velika zabrinutost oko toga, jer je to jedina rafinerija u Srbiji i otkada se nalazi u ruskom većinskom vlasništvu, brinulo je mnoge ljude godinama. Ta zabrinutost je još veća zbog činjenice da Rusija nastavlja da sprovodi varvarski rat protiv Ukrajine. Nema druge reči kojom bi se to opisalo osim varvarski u smislu toga da je ovo 21. vek, a to i dalje traje“, rekao je Hil.

Dodao je da postoji zabrinutost da li NIS u ruskim rukama na neki način pomaže finansiranju rata i da su to legitimna pitanja koja treba pažljivo razmotriti.

„Videćemo šta će biti ishod. Želim da vas uverim da ni na koji način konačna odluka neće uticati na srpsku privredu. Veoma smo zainteresovani da Srbija nastavi da ima veoma uspešnu privredu, dobru stopu rasta koja je postignuta i želimo da se to nastavi“, istakao je Hil.

„Stvorena dobra platforma za dalji razvoj odnosa Beograda i Vašingtona“

Govoreći o odnosima Beograda i Vašingtona, Hil, kojem je sutra hiljaditi dan na mestu ambasadora u Srbiji, rekao je da su odnosi dobri i da je stvorena dobra platforma za dalji razvoj.

„Mislim da je veoma važno što shvatamo kako možemo da idemo napred u oblasti energije, što je ključno pitanje u Srbiji jer će energetske potrebe ove zemlje rasti. I mislim da povećavamo kapacitet za razgovor o strateškim pitanjima, ne samo o bilateralnim“, rekao je Hil.

Dodao je da ima mnogo tema za razgovor, a jedna od njih je i mir u Evropi i činjenica da Srbija ima veze širom sveta.

Hil je napomenuo da je činjenica da Srbija i SAD imaju različite stavove o Kosovu i Metohiji, ali da ne smeju da dozvole da ih ta činjenica ometa u drugim stvarima.

„Moramo se saglasiti da se ne slažemo u nekim stvarima. Mislim da je jedna od najvažnijih stvari koju možemo uraditi nastavak ekonomske saradnje. Već ste vodeća zemlja u pogledu investicija u oblasti tehnologije. Zapošljavamo mnogo mladih Srba i Srbija je naš vodeći partner u pogledu trgovine u regionu i to je veoma važno, ali odnos se ne može zasnivati samo na ekonomiji, mora se zasnivati i na političkom razumevanju i da vidimo šta možemo da uradimo zajedno“, rekao je Hil.

„Pitanje Zajednice srpskih opština je ključno“

Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, Hil je rekao da je SAD drago što je Srbija podržala proces dijaloga.

„Veoma je teško, ali moram reći da Srbija dolazi pripremljena na ove razgovore. U tim razgovorima se ponekad ne postiže napredak, ali mislim da niko ne krivi Srbiju zbog toga što proces ne vodi boljem razumevanju. Ja smatram jednim od centralnih stubova procesa dijaloga pitanje prava Srba koji žive na Kosovu“, rekao je Hil.

Napomenuo je da pitanje Zajednice srpskih opština apsolutno ključno.

„Podržali smo to otkako je prvi put dogovoreno pre oko 12 godina i to mora biti implementirano. Iako su to ljudi čuli hiljadu puta i frustrirani su činjenicom da to nije primenjeno, to ne znači da ne treba govoriti o tome. Mislim da moramo biti veoma fokusirani na to da se to pokrene“, istakao je Hil.

Predsednik Srbije najavio sankcije NIS-u

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najvio je pre 10 dana da će „SAD za nekoliko dana uvesti kompletne sankcije protiv Naftne industrije Srbije zbog ruskog vlasništva“.

„Moram da kažem, jedna od najtežih vesti u poslednjih nekoliko godina, potvrđena nam je, nismo dobili još zvanični papir, ali nam je potvrđena vest i naša služba je to potvrdila sa sestrinskim službama. Dakle, Sjedinjene Američke Države uvode za nekoliko dana pune, kompletne sankcije protiv Naftne industrije Srbije zbog ruskog vlasništva“, rekao je Vučić.

Kako je rekao, tim sankcijama Američkog trezora se pridružuju Britanci.

„Ali to znači onda svi, pošto kad je neka firma pod američkim sankcijama, niko neće s njom da radi. To ste mogli da vidite u Republici Srpskoj. Sad, pošto nismo dobili papire, ja ne znam koliko će nam vremena ostaviti. Mi smo to očekivali pre godinu i po dana iz EU da dođe, nije došlo iz EU, ali stiže iz Amerike, što su verovatno najteže sankcije.

Od tog sekunda vam naftovod Janaf u Hrvatskoj kaže – ne puštamo naftu kroz jadranski naftovod. Naravno, to nam otvara probleme sa našim ruskim prijateljima oko svega. Od političkih do svega drugog“, rekao je Vučić.

On je rekao i da bi SAD trebalo da ostave neki rok, ali da se u ovom trenutku ne zna koliki će rok biti.

„Šta je cilj možda da umesto toga uvedemo sakcije…I šta sad ja, posle tri godine da izađem i da kažem – evo uvodimo sankcije Rusiji. Nije realno. U svakom slučaju, ne znamo, moraju da nam ostave neki rok. Ne može to od danas, pa sad ubite se Srbi“, rekao je Vučić.

On je dodao da moramo da vidimo šta će da piše i koliki će rok da bude i da vidimo šta je to što oni podrazumevaju pod tim.

„Da li može da se smanji samo ispod 50 odsto rusko vlasništvo, pa da pregovoramo sa Rusima. Oni imaju 56, pa da mi kupimo taj jedan deo, pa posle kako bude…ili ne smemo uopšte, ne znam šta hoće da kažu, pa da onda krenemo razgovore sa Rusima“, rekao je Vučić.

On je dodao da Srbiji predstoji razgovor i oko trogodišnjeg gasnog aranžmana.

Izvor: RTS