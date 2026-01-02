Svežanj novčanica od 20 evra

Kurs evra

02.januar 2026. Bojan Bednar

Kakav nas kurs čeka u 2026. godini?

Zbog američkih sankcija NIS-u je pred kraj 2025. došlo do navale na evro pa je NBS morao da brani kurs dinara većim intervencijama iz deviznih rezervi. Kakav se kurs očekuje u 2026. godini?

Ekspo 2027 baner

Expo 2027

01.januar 2026. K. S.

Ekspo raskinuo ugovor s firmom McCann

Preduzeće EXPO 2027 d.o.o. Beograd i konzorcijum na čelu s agencijom McCann sporazumno su raskinuli okvirni sporazum o pružanju marketinških usluga, prenosi Nova

Zgrada NIS-a

Naftna industrija Srbije

01.januar 2026. K. S.

Da li MOL kupuje NIS?

Šuška se već neko vreme da će MOL možda kupiti NIS, a sada je takvu informaciju indirektno potvrdio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić