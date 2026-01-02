Od 34 preduzeća u državnom vlasništvu, koja bi direktora morala da biraju na javnom konkursu, u 2026. godinu sa zakonito postavljenim direktorom ulaze samo dva

Transparentnost Srbija (TS) objavila je u petak (2. januar) da su samo dva preduzeća u državnom vlasništvu, bilo da su u statusu javnih preduzeća, akcionarskog društva ili društva sa ograničenom odgovornošću, u 2026. godinu ušla sa zakonito postavljenim direktorom.

Elektroprivreda Srbije koja je dobila direktora posle konkursa u junu 2024. godine i „Mokra gora“ s direktorom izabranom na konkursu kojem mandat ističe u januaru 2026, jedina su dva preduzeća sa zakonito postavljenim direktorima, navedeno je u saopštenju.

Šta će biti s transformisanim preduzećima?

Iz TS su podsetili da bi na javnim konkursima trebalo da se biraju i direktori preduzeća u državnom vlaništvu koja menjaju formu u AD i DOO. Na kraju 2025. godine transformisano je osam javnih preduzeća, a u stausu javnih preduzeća ostalo ih je još 11.

Na direktore AD i DOO neće se, kako je istaknuto, primenjiivati odredbe Zakona o sprečavanju korupcije jer nemaju status javnih funkcionera.

Oni su takođe ukazali da za postojeće direktore i vršioce dužnosti (v.d.) direktora te odredbe načelno važe, ali da postoji drugi problem – ogromna većina uopšte nisu javni funkcioneri, jer je mnogima od njih mandat istekao.

Odluke koje donose stoga se mogu osporiti, ali za ono što rade i eventualnu štetu koju uzrokuju snose odgovornost, navedeno je u saopštenju.

Državno vlasništvo – nezakoniti rukovodioc

U Srbiji je većina preduzeća u državnom vlasništvu sa nezakonitim rukovodiocem, njih 22 imaju vršioce dužnosti koji su na tim mestima duže od 12 meseci, što je zakonski maksimum.

U četiri preduzeća, u kojima su v.d. direktori postavljeni u toku 2025. godine, problem je u tome što je i pre poslednjeg postavljenja na čelu JP bio neki drugi vršilac dužnosti, naveli su iz TS.

Od 18 direktora koji su u v.d. stanju, troje ih je između jedne i dve godine, osmoro između dve i pet, petoro između pet i 10, a dva v.d. direktora su u tom statusu duže od deset godina.

Kada se, međutim, pogleda šta se dešavalo pre postavljenja poslednjeg v.d. direktora, ispostavlja se da čak 13 preduzeća u državnom vlaništvu ima na čelu lako smenljivog vršioca dužnosti duže od 10 godina.

Mandat direktora izabranog na konkursu istekao je u šest preduzeća u državnom vlaništvu, dok u četiri nikada nisu sprovedene odredbe Zakona o javnim preduzećima iz 2012. i 2016. koje su predviđale izbor direktora na konkursu i proceduru imenovanja v.d, već su na njihovom čelu ljudi postavljeni pre 2012. godine, ili su postavljani direktori bez konkursa.

