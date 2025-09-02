Od šest ujutru prvog septembra, kamioni u Bosni i Hercegovini stali su na puteve i granične prelaze. Snabdevanje je obustavljeno, a privreda upozorava na milionske gubitke i urušavanje ugleda

Kako su prevoznici mesecima i najavljivali, od šest sati prvog septembra u Bosni i Hercegovini zaustavljeni su lanci snabdevanja. Kolaps na putevima pri ulasku u sve veće gradove – Sarajevo, Tuzlu, Zenicu, Doboj, Mostar i Banjaluku. Kamioni parkirani, putnička vozila kreću se jednom trakom, a blokade su i na carinskim terminalima, graničnim prelazima.

„Na primer, danas već izlaze iz Bosne i Hercegovine na jednom graničnom prelazu – nekih 20 hiljada tona robe“, rekao je za N1 Sarajevo Velibor Peulić, koordinator Logističkog konzorcijuma.

Snabdevanje je potpuno obustavljeno – roba iz BiH ne može ni da izađe ni da uđe. U Spoljnotrgovinskoj komori kažu da razumeju zahteve, ali upozoravaju na ogromnu štetu i narušen ugled domaće privrede, koja uglavnom radi za zemlje Evropske unije.

„Neke fabrike, na primer u Nemačkoj, direktno zavise od lanaca snabdevanja koji imaju rokove isporuke, a rokovi se ne smeju kršiti, dozvolite mi da kažem, jer će biti ogromnih posledica. Svakodnevno ćemo trpeti štetu od desetina miliona evra i to će nas zapravo kao zemlju, kao destinaciju, staviti u drugi plan i nećemo biti kredibilan niti pouzdan partner“, kazao je Ahmet Egrlić, predsednik Privredne komore BiH.

Prevoznici kažu da su primorani na ovaj korak jer nijedan njihov zahtev nije ispunjen.

Svesni su da pitanje ograničenog boravka u EU mora biti rešeno regionalno i sa institucijama BiH i Evropske unije, ali zahtevaju i izmene propisa, finansijsko rasterećenje i kraća čekanja na granicama. Kao primere navode Srbiju i Crnu Goru, koje su ranije rešile ove probleme.

„Crna Gora, kao i Srbija, uradila je sa svojim ministarstvima ono o čemu sada govorimo pre deset godina“, kazao je Peulić.

Reakcije političkih partija su podeljene. Naša stranka kaže da su blokade politički motivisane, režirane od strane SNSD-a i podržane od strane SDA. Milorad Dodik je dao podršku prevoznicima u Banjaluci, dok SDA kaže da je ovo stvar neodgovornosti aktuelne vlasti.

„Došli smo u situaciju da je Bosna i Hercegovina, svakako nakon rata, u najvećoj blokadi i njeni građani“, kazao je Midhat Čaušević, poslanik SDA u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Izvor: N1