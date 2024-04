Za nešto manje od 10 dana očekuje nas mini odmor od čak šest neradnih dana, jer se od 1. maja vezuju praznici sve do 7. maja koji je prvi radni dan

Kako je došlo lepo vreme i bliže se brojni praznici, sve više ljudi planira putovanja, što po našoj zemlji, što po inostranstvu. Međutim, ukoliko neko na put kreće sopstvenim automobilom, značajno je da zna kolike su cene putarina u Srbiji i regionu.

Za nešto manje od 10 dana očekuje nas mini odmor od čak šest neradnih dana, jer se od 1. maja vezuju praznici sve do 7. maja koji je prvi radni dan.

Mnogi će ovaj poklonjeni odmor iskoristi da odu van grada i posete neke destinacije i napune baterije.

Za dobro isplaniran put, posebno ukoliko se putuje sopstvenim automobiom, potrebno je dobro se pripremiti. Jedan od aspekata pripreme jeste i upućivanje u cene putarina u Srbiji, ali i u zemljima u koje se putuje, piše Danas.

Putarine na auto-putevima kroz Srbiju od 1. januara ove godine skuplje su za 30 dinara u kom god smeru da idete.

Preševo, Šid, Subotica

Pa je tako putarina od Beograda do Preševa za vozila prve kategorije, odnosno putna vozila, prema informacijama sa sajta JP Putevi Srbije, ukupno 1.720 dinara u jednom smeru.

Zatim, od Beograda do naplatne rampe Šid, putarina iznosi 450 dinara.

Ukoliko putujete na sever naše zemlje iz glavnog grada, do Subotice moraćete da platite putarinu od 730 dinara.

Do naplatne stanice kod Čačka, odnosno do Pakovraća, ako putujete iz Beograda, moraćete za putarinu da izdvojite 560 dinara.

Ukoliko putujete ka Zagrebu, do glavnog grada susedne Hrvatske od granice moraćete da platite 16,90 evra.

Ako odlučite da idete dalje, od Zagreba do Rijeke moraćete da izdvojite 9,20 evra. Ako putujete do Zadra, treba platiti još 16 evra, a do Šibenika 20.

Region

Putarine u Severnoj Makedoniji su jako povoljne, pa se za svega dva evra može stići do Skoplja, dok se do Ohrida može doći za pet evra.

U ovoj zemlji ni na jednoj deonici auto-puta putarina ne prelazi dva evra, međutim postoji veliki broj naplatnih stanica.

U nama susednim zemljama Bugarskoj, Rumuniji i Mađarskoj koriste se vinjete, koje se plaćaju na određeni period.

Pa tako ukoliko u Bugarsku idete samo preko vikenda, možete kupiti vinjetu samo za ta dva dana po ceni od devet leva, odnosno nešto više od 4,5 evra.

Ukoliko kupujete vinjetu za celu nedelju, ona košta 6,65 evra. Ako se odlučite za duži boravak, mesečna vinjeta košta blizu 14 evra, zatim 24,56 evra koštaće vas vinjeta za tri meseca, dok za godinu dana njena cena iznosi 44.52 evra.

Što se tiče Rumunije, cene vinjeta u ovoj zemlji su znatno niže. Pa tako nedeljnu možete kupiti po ceni od svega tri evra, mesečnu za sedam, tromesečnu za 13 i godišnju za svega 28 evra.

Auto-put Beograd-Sarajevo još uvek nije izgrađen

Ukoliko krenete na sever preko Mađarske, vinjete u toj zemlji su, takođe, malo skuplje. Pa ćete tako za 10 dana morati da izdvojite 16,28 evra, zatim za mesečnu vinjetu 26,35 evra i za godišnju 145,62 evra.

Što se tiče putovanja u Bosnu i Hercegovinu, iako dugo najavljivan i obećavan, auto-put Beograd-Sarajevo još uvek nije izgrađen i kako se čini, neće biti skoro. Deonice auto-puta kroz ovu zemlju, takođe, nisu skupe, pa je najviše što možete da platite nešto više od sedam evra.

U Crnoj Gori, najduža deonica na novootvorenom auto-putu najviše košta 3,5 evra.