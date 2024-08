JKP “Beogradski metro i voz” raspisalo je tender vredan 2,95 miliona za izmenu linije 3 beogradskog metroa, kojim je predviđeno i proširenje trase ove linije do aerodroma, ali i povezivanje sa linijama 1 i 2

Javno-komunalno preduzeće „Beogradski metro i voz“ objavilo je tender vredan 2,95 milijardi dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije Linije 3 beogradskog metroa, koja uključuje proširenje trase, povezanost sa drugim linijama i BG vozom, te procenu uticaja na životnu sredinu, piše Nova ekonomija.

Tender uključuje studiju opravdanosti, idejni projekat i studiju uticaja na životnu sredinu. Vrednost tendera procenjena je na 2,95 milijardi dinara.

Radi lakšeg presedanja putnika, procenjeno je da je neophodan produžetak linije 3 ka aerodromu. Takođe, traže se i dodatna ukrštanja sa linijama 1 i 2 kako bi se olakšalo presedanje putnika.

Definisani plan razvoja metro sistema u Beogradu obuhvata tri linije. Linija 1 povezuje Makiš i Mirijevo, dok Linija 2 spaja istočni i zapadni deo grada, prolazeći kroz istorijski centar i Novi Beograd, Zemun i Bežaniju.

Koncepcijsko rešenje za Liniju 3, koje je izradila francuska kompanija “Egis Rail”, a odobrio ju je Grad Beograd u martu 2021. godine. Ono predviđa povezivanje Novog Beograda i Voždovca sa ukrštanjima na Trgu republike, Manježu i kod Arene. Takođe, planirano je produženje Linije 3 i njeno povezivanje sa Linijom 2 u zoni Bežanijskog groblja i zajedničkog depoa.

Šta se menja u trasi linije 3

Linija 3 beogradskog metroa, prema Konceptualnom rešenju, proteže se od Novog Beograda do Banjice, u dužini od 20,8 kilometara sa 22 planirane stanice. Trasa obuhvata sledeće stanice: Surčinska, Blok 61, Gandijeva, IMT, Blok 42, Arena, Ušće, Pristanište, Trg Republike, Narodna skupština, Manjež, Klinički centar, Beograd Centar, Autokomanda, Vitanovačka, TC Stadion, Braće Jerković, Stepe Stepanović, Trošarina, Banjica i Oslobođenja.

Pored predviđenih ukrštanja sa linijama 1 i 2 na stanicama Trg Republike, Manjež i/ili Arena, projektno-tehnička dokumentacija sada uključuje i povezivanje linije 3 sa BG vozom na železničkim stanicama Novi Beograd (Ulica Antifašističke borbe) i Vukov spomenik.

Dokumentacija takođe predviđa rešenja za povezivanje sa linijom 2 u zajedničkom depou Bežanija, kao i ekstenzije prema aerodromu Nikola Tesla, Kumodražu (u pravcu budućeg BIO4 kampusa kod Farmaceutskog fakulteta), te produžetak od Banjice ka Kanarevom brdu, Miljakovcu i Rakovici.

Do 100.000 putnika u vreme špica

V.d. direktora JKP „Beogradski metro i voz“ Andreja Mladenović je pre nekoliko meseci na konferenciji za medije rekao da su stanice metroa „ozbiljan tehnički i tehnološki poduhvat“, a ona koja će biti izgrađena na Trgu republike će se nalaziti na dubini od 35 metara. Za potrebe njene izgradnje rušiće se zgrada „Staklenca“.

Kako piše Nova ekonomija, svaka stanica će, kako je Mladenović tada kazao, biti izgrađena prema modelu „četvorodelnih vagona“, iako će u početku biti korišćena tri.

Vremenom će, dodao je, biti potrebe za većim brojem vagona zbog većeg broja ljudi.

Tako će ukupan vozni park sa rezervom, činiti 41 trodelni voz za prvu liniju, 40 za drugu i 27 za treću.

Vreme putovanja prvom linijom od Železnika do Mirijeva će biti 32 minuta, drugom od Mirijeva do Bežanije 40 minuta, a trećom od Bežanije do Banice biće oko 35 minuta.

Studija za broj putnika za treću liniju metroa će morati da se uradi iznova, jer će broj putnika biti veći od prvobitnih procena.

„Procenjuje se da će broj putnika u špicu odnosno udarnom terminu dostizati i do 100.000“, rekao je v.d.direktora „Beogradski metro i voz“.

Izvor: Nova ekonomija