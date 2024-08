Renomirani svetski ekonomski magazin „Global Finance“ proglasio je Raiffeisen najboljom digitalnom bankom za stanovništvo u Srbiji za 2024. godinu. Raiffeisen banka odnela je pobedu i u tri potkategorije tog izbora – najbolja onlajn ponuda (Best Online Product Offerings), najbolja mobilna aplikacija (Best Mobile Banking App) i najbolja u inovacijama (Best in Innovation).

Global Finance je u obrazloženju naveo da su pobedničke banke izabrane na osnovu nekoliko kriterijuma – snaga strategije za privlačenje i servisiranje digitalnih klijenata, uspeh u privlačenju klijenata da koriste digitalne proizvode, rast broja digitalnih klijenata, širina ponude proizvoda, opipljivi dokazi o benefitima digitalnih inicijativa i dizajn sajta i njegove funkcionalnosti.

„Brzi napredak u finansijskim tehnologijama, porast digitalnih valuta i sve veći značaj sajber bezbednosti neprestano redefinišu merila za izuzetne usluge digitalnog bankarstva“, rekao je Džozef Đaraputo, osnivač i urednički direktor „Global Finance“ magazina.

Nagrade za najbolju digitalnu banku magazina „Global Finance“ dodeljuju se finansijskim institucijama koje prednjače u inovativnim digitalnim rešenjima i postavljaju nove standarde u industriji, navodi se u saopštenju.

Tradicionalna banka koja razume digitalizaciju

Zoran Petrović, predsednik Izvršnog odbora Raiffeisen banke rekao je da četiri nagrade u oblasti digitalnog bankarstva svedoče o tome da Raiffeisen banka iz godine u godinu nastavlja da raste i oblikuje bankarsko tržište.

„Raiffeisen je tradicionalna banka, ali banka koja je u pravom trenutku razumela dubinu promena koju je donela digitalizacija. Shvatili smo je kao alat koji pomaže da klijentima pružimo vrhunsko korisničko iskustvo i uštedimo njihovo dragoceno vreme, jer, na kraju dana, tu se vidi ko je najbolji. Veštačka inteligencija je sve prisutnija i pred nas je postavila zadatak da je iskoristimo i dodatno povećamo efikasnost, što uveliko činimo. Lider na tržištu, kakav je Raiffeisen, nema luksuz da ignoriše promene. Zato biramo najbolje ljude i imamo neverovatan lokalni tim koji čvrsto drži konce u rukama. Nagrade svetskih ekonomskih časopisa to samo potvrđuju“, izjavio je Zoran Petrović.

Sposobnost prilagođavanja vremenu u kome živimo

Jelena Aksić, članica Izvršnog odbora zadužena za poslove sa stanovništvom, malim preduzećima i preduzetnicima istakla je da su nagrade pokazatelj da je Raiffeisen banka bila u pravu kada je napravila veliki tehnološki iskorak.

„Sposobnost da se prilagodimo vremenu u kome živimo i agilni pristup i u filijalama i u digitalnom ekosistemu otvorili su nove vidike. To što smo najbolji u inovacijama, imamo najbolju onlajn ponudu i najbolju mobilnu aplikaciju, govori da smo naš posao uradili najbolje na tržištu – pojednostavili stvari i zaista razumeli ljude kojima smo potrebni. Izuzetno sam ponosna na nagrade koje su, istovremeno, obaveza da nastavimo u istom ritmu“, rekla je Jelena Aksić.

Magazin „Global Finance“ tri godine zaredom dodelio je Raiffeisen banci nagradu za najbolju digitalnu banku za stanovništvo u Srbiji. Kako se navodi na sajtu magazina, pobednike je izabrao žiri Infosisa, globalnog lidera u konsaltingu, tehnologiji i autsorsingu. Za finalnu selekciju bili su odgovorni urednici magazina.