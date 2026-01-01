Preduzeće EXPO 2027 d.o.o. Beograd i konzorcijum na čelu s agencijom McCann sporazumno su raskinuli okvirni sporazum o pružanju marketinških usluga, prenosi Nova

Preduzeće EXPO 2027 d.o.o. Beograd i konzorcijum na čijem je čelu agencija McCann sporazumno su raskinuli okvirni sporazum o pružanju marketinških usluga za potrebe Ekspa, prenosi Nova.

Raskid stupa na snagu danom potpisivanja dokumenta 1. decembra 2025. godine, a kao razlog navode „nepredviđene okolnosti“, nakon što je jedan od članova konzorcijuma, firma Two Rivers, istupila iz zajedničke ponude.

Posao po posebnoj uredbi Vlade

Konzorcijum predvođen agencijom McCann sklopio je ugovor (okvirni sporazum) sa državom, za posao marketinga i promociju međunarodne izložbe Ekspo 2027, u vrednosti od blizu 16 miliona evra. Ugovor je sklopljen u maju 2024. godine, a firme u konzorcijumu obavezale su se da pružaju marketinške usluge za Ekspo do kraja 2027.

Inače, ove firme posao su dobile po posebnoj uredbi Vlade za projekat Ekspo, a ne po standardnom Zakonu o javnim nabavkama.

Iako je prema okvirnom sporazumu saradnja trebalo da traje do 31. decembra 2027, došlo je do „sporazumnog raskida okvirnog sporazuma“.

Ko se prvi povukao?

Prema podacima iz ovog dokumenta, u koji je Nova imala uvid, iz posla se prva povukla firma Two Rivers, još 23. septembra ove godine. Iz ove kompanije obavestili su firmu McCann da „istupaju iz konzorcijuma”.

Nosilac ovog posla, preduzeće McCann je 31. oktobra o izlasku firme Two Rivers obavestio Ekspo. Oni su tada naveli da „preuzimaju prava i obaveze firme Two Rivers d.o.o. Beograd”, kako bi nastavili saradnju do isteka ugovora 31. decembra 2025. Međutim, predložili su raskid okvirnog sporazuma zaključno sa ovim datumom, sa čim se se, kako piše u ugovoru, sve strane složile.

Iako se kao zvaničan razlog za prekid saradnje navodi istupanje kompanije Two Rivers, Nova piše da je stvarni razlog za raskid ugovora zapravo nezadovoljstvo kvalitetom pruženih usluga, za koju je kompanija EXPO 2027 svojevremeno opredelila oko 15 i po miliona evra.

„Nismo u mogućnosti da nastavimo saradnju“

Inače, Two Rivers d.o.o. Beograd su, nakon što su doneli odluku da izlaze iz ovog milionski vrednog posla, dali obrazloženje da su „nastupile nepredviđene okolnosti zbog kojih EXPO 2027 nije u mogućnosti da nastavi saradnju po prvobitnom dogovoru nakon 31. decembra 2025. godine”.

Ova firma je bila je u vlasništvu Šapera po dobijanju posla za Ekspo, ali je on napustio mesec dana nakon sklapanja posla, piše Nova. Firma Two Rivers se, prema podacima sa Agencije za privredne registre, bavi reklamnim agencijama, a kao vlasnica se sada navodi Mirjana Jovašević, koja je bila Šaperova bliska saradnica, a poznata je u javnosti i kao nekadašnja šefica kabineta bivšeg premijera Srbije Mirka Cvetkovića iz vremena vlasti Demokratske stranke.

Konzorcijum koji čine kompanije Two Rivers, McCann i Drive, koje su sve bile u vlasništvu Srđana Šapera, kao i Studio za nove medije 12, sklopile su okvirni sporazum za posao kreativne, digitalne, PR i konsultantske usluge u promociji specijalizovane izložbe EXPO 2027.

Ovaj ugovor „težak” je oko 15,47 miliona evra, a s obzirom na to da je rok za izvršenje posla bio 30 meseci, ovo bi značilo da bi grupa marketinških agencija za promociju ovog projekta imala prosečan mesečni budžet od oko pola miliona evra.

Izvor: Nova