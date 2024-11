Cene prehrambenih proizvoda, kao možda i najvažnija stavka kućnog budžeta, od izuzetnog su značaja za održavanje životnog standarda građana, a u poslednjih nekoliko meseci sve oči potrošača uprte su upravo u cene. Stoga je vest o snižavanju cena namirnica u jednom od vodećih maloprodajnih lanaca u Evropi svakako dobra vest za potrošače u Srbiji.

Pored redovnih akcija i popusta koje Lidl nudi svojim kupcima na dnevnom nivou, informacija da će od danas pa sve do 30. novembra Lidl imati niže cene za više od 50 artikala iz redovne ponude, a koji su deo različitih segmenata asortimana, dolazi u pravom trenutku. Posebno ako u obzir uzmemo i to da je Lidl najavio dodatno snižavanje cena velikog broja artikala do kraja godine, pred novogodišnje praznike, kada će u svim prodavnicama biti snižena druga grupa proizvoda u odnosu na aktuelni novembar.

Niže cene za kafu, pirinač, sir, toaletni papir…

Među artiklima čija je cena u Lidlu od danas još niža nalaze se domaća kafa, pirinač, toalet papir, grčki jogurt, nekoliko vrsta sireva, ajvar, deterdženti i omekšivači, i mnogi drugi atraktivni proizvodi. Celokupan spisak proizvoda koji je snižen u novembru nalazi se u specijalnom letku.

Pored poznate ponude najboljeg odnosa cene i kvaliteta na tržištu, iz Lidla poručuju da će velikim novembarskim snižavanjem cena potrošačima omogućiti svakodnevnu kupovinu po još povoljnijim uslovima. Iz kompanije kažu i da je poslovanje usmereno na dugoročno poverenje koje Lidl gradi sa potrošačima, a ne na kratkoročnu zaradu, te da zato ovim smanjenjem cena žele da još jednom poruče da su tu i da su kontinuirano posvećeni tome da građanima ponude sve što su prilikom dolaska na tržište obećali.