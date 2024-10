Nacionalna avio-kompanija Er Srbija u narednih šest meseci uspostaviće direktan let Beograd-Tokio, najavio je predsednik Vučić. Pored toga biće i dve nove linije do Kine i Francuske

Kompanija Er Srbija u narednih šest meseci će uspostaviti direktan let na liniji Beograd-Tokio, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na Poslovnom forumu Srbija – Japan: susret sa Japanskom organizacijom za spoljnu trgovinu DžETRO (Jetro) i pozvao predstavnike japanskih kompanija da češće posećuju Srbiju, piše Euronews Srbija.

Dodao je da je sa ministrom Sinišom Malim razgovarao o uvođenju tri nova direktna leta iz Beograda, a jedna od njih je do Tokija.

U poslednje vreme ova nacionalna avio-kompanija Republike Srbije uvela je nove direktne letove. Dva puta nedeljno putuje se za Nicu, nakon pet godina pauze.

Pored toga krajem septembra uveden je i direktan let, dva puta nedeljno – ponedeljkom i petkom do Guangdžoua u Narodnoj Republici Kini.

A od 11. januara pokrenuće se i direktan let do Šangaja u Narodnoj Republici Kini. Srpska nacionalna avio-kompanija će na toj ruti, tokom predstojeće zimske sezone, leteti dva puta nedeljno, i to iz Beograda za Šangaj utorkom i subotom, dok će se letovi iz Šangaja za Beograd obavljati sredom i nedeljom. Letovi između Beograda i Šangaja obavljaće se i tokom naredne letnje sezone koja počinje 30. marta 2025. godine. Karte su već u prodaji, piše na sajtu Er Srbije.

Država jedini vlasnik Er Srbije

Kako je „Vreme” ranije pisalo država Srbija platila je kompaniji Etihad ervejz 2,04 milijarde dinara ili oko 17,4 miliona evra za kupovinu 16,42 odsto akcija nacionalnog avio-prevoznika, čime je postala jedini vlasnik Er Srbije.

Vest je stara, ali se tek sada saznaje precizna suma.

„Isplata sredstava u iznosu od 2.038.956.000 dinara je izvršena na račun Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na osnovu Ugovora o prenosu akcija Er Srbije i Zaključka Vlade kojim je Vlada dala saglasnost za kupovinu 3.354.050 običnih akcija Er Srbije a.d“, konstatovala je Državna revizorska institucija (DRI) kontrolišući završne račune Ministarstva finansija za 2023. godinu.

Državni revizori su naveli da je država vlasnik akcija u domaćim javnim i privatnim nefinansijskim preduzećima i institucija u vrednosti od 88,14 milijardi dinara.

Od toga se 27,79 milijardi dinara odnosi na domaća javna nefinansijska preduzeća, 12,57 milijardi dinara na domaća privatna nefinansijska preduzeća, a 11,7 milijardi dinara na domaće finansijske institucije.

Država u bankama ima akcije vredne 36 milijardi dinara.

Revizori konstatuju da je država prošle godine uvećala kapital u domaćim javnim nefinanijskim preduzećima i institucijama, među kojima je i Er Srbija, za 2,04 milijarde dinara, što se u celosti odnosi na kupovinu akcija nacionalnog avio-prevoznika, za šta je, uz cenu akcije, plaćena i uobičajena provizija Centralnom registru hartija od vrednosti.

„Učešće kapitala u domaćim javnim nefinasijskim preduzećima i institucijama u iznosu od 2.039.748.000 dinara izvršeno je na osnovu Ugovora o prenosu akcija i Zaključka Vlade kojim je Vlada dala saglasnost za kupovinu 3.354.050 običnih akcija Er Srbije, što iznosi 2.038.956.000 dinara, dok je iznos od 792.000 dinara naknada Centralnog registra hartija od vrednosti za ove usluge“, navodi DRI.

Cena od 2,04 milijarde dinara plaćena prošle godine za 3,3 miliona komada akcija Er Srbije, niža je od dokapitalizacije obavljene u 2022. godini.