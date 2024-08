Na Aerodromu „Nikola Tesla“ ponovo je došlo do prekida rada softvera za čekiranje putnika. Iz kompanije „Er Srbija“ mole putnike da zbog gužve na šalterima dođu na aerodrom bar tri sata pre planiranog poletanja

Na beogradskom aerodromu danas oko 10 časova ponovo je došlo do prekida u radu softvera za pristup sistemu koje koriste avio kompanije za čekiranje putnika na let, saopštio je beogradski aerodrom.

Kako se navodi u saopštenju operatera Aerodroma „Nikola Tesla“, u pitanju je globalni softverski kvar koji je van kontrole aerodroma, i kojim su u nekoliko navrata prethodnih dana pogođeni i pojedini aerodromi na području Evrope, Bliskog istoka i Afrike.

„Naše tehničke službe su u kontaktu sa inostranim provajderom usluge koji radi na otklanjanju kvara u najkraćem mogućem roku. Izvinjavamo se putnicima koji su pogođeni ovom situacijom i pozivamo ih da status svojih letova provere na sajtu aerodroma i u odabranim avio kompanijama“, poručuju u Beogradskom aerodromu.

Prošle nedelje dva dana uzastopno je takođe dolazilo do kvara na softveru.

Er Srbija: Dođite na aerodrom bar tri sata pre poletanja

Kompanija Er Srbija je saopštila da je usled novog kvara IT sistema beogradskog Aerodroma „Nikola Tesla“ danas popodne došlo do većih gužvi na šalterima za prijavu na let.

„Zbog veoma usporenog procesa prijave na let“ Er Srbija „moli putnike da na aerodrom dođu najkasnije tri sata pre planiranog vremena poletanja“.

Posledica kvara su „značajnija kašnjenja letova avio-kompanija koje poleću sa beogradskog aerodroma, uključujući i Er Srbiju“, navela je ta kompanija.

To odstupanje od planiranog reda letenja u vreme visoke letnje sezone može dovesti do pomeranja aerodromskih „slotova“ od strane evropske kontrole letenja i još većeg kašnjenja, do isticanja radnog vremena posada i radnog vremena pojedinih aerodroma.

„Svi putnici koji eventualno budu izgubili svoje konekcije, biće preusmereni na alternativne letove“, saopšteno je.

Za više informacija, putnici se mogu obratiti Kontakt centru Er Srbije na 0800 111 528 iz Srbije, na +381 11 311 21 23 iz inostranstva, posetiti airserbia.com ili stranice Er Srbije na društvenim medijima.