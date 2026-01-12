Dok temperatura ide u debeli minus, meštani sela Korenita dane i noći provode u mraku, pod svećama. Ono što ih je zadesilo, stariji ne pamte da su doživeli za života

Jedina svetlost u prostoriji u domu dvoje penzionera dolazi od sveće na stolu zabodene u zrna kukuruza. Plamen tiho treperi i baca senke po zidovima koje jedva zagreva kotao na drva. Pored kotla, nekoliko cepanica.

Na kauču sede dvoje ljudi, oboje u osmoj deceniji života, u toploj garderobi i džemperima.

Ovi sedamdesetogodišnjaci iz sela Korenita, nadomak Loznice, ne pamte da im je sneg ikada doneo veće nedaće nego ovog januara.

Prve januarske dane provode bez struje, sa skromnim zalihama hrane i blagom prehladom, osluškujući tišinu koju povremeno prekine pucketanje vatre u šporetu.

„Za mojih 70 godina nisam zapamtio ovako nešto”, kaže sedokosi muškarac gledajući u plamen sveće koji polako dogoreva.

Obilne snežne padavine koje su ovog januara pogodile Srbiju ostavile su brojna mesta bez električne energije, a situacija je najteža upravo u okolini Loznice.

Bespomoćnost zbog zime u 21. veku

Put do kuće ovo dvoje penzionera koji žele da ostanu anonimni, iako pristaju na fotografisanje, nije u potpunosti očišćen, a pomoć nadležnih još nije stigla.

Iako je predsednica opštine obišla nekoliko domaćinstava u selu, njihova kuća ostala je van te rute.

Njihov sin, koji živi i radi u Beogradu, svakodnevno dolazi koliko mu obaveze dozvoljavaju. Donosi im namirnice, lekove i pomaže koliko može. Doneo im je i mali reflektor koji im, kada se uključi, na trenutak razbije mrak i osvetli prostoriju. Koriste ga kad moraju da se kreću po kući, odu do toaleta ili provire napolje.

A napolje retko ovih dana izlaze. Povremeno izađu do dvorišta samo da uhvate malo dnevne svetlosti, da, kako kaže žena s maramom na glavi, ne budu stalno u tami.

Dok iščekuju struju, pitaju se šta će biti s hranom u zamrzivaču. Nisu se do sada usudili da ga otvore, ali pretpostavljaju da se sve što je u njemu pokvarilo.

Selo Korenita i ostala okolna mesta, kažu meštani, godinama napuštaju mladi zbog nemogućnosti pronalska posla. U njima uglavnom danas žive stariji, nataliteta jedva da ima, a mortalitet prednjači, navodi jedan mlađi meštanin Korenite koji je, uprkos svemu, ostao na selu.

U selu koje je ostalo bez struje, svetlost je svedena na nekoliko plamičaka, agregate i na nadu da će se dalekovodi uskoro ponovo spojiti sa kućama i ljudima koji u njima žive. A to bi, kako su najavili nadležni, trebalo da se dogodi u ponedeljak 12. januara.