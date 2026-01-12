Upornošću i brojnim dopisima nadležnim institucijama, Zbor građana Banovo brdo postigao je da se poruši nelegalna autoperionica na Košutnjaku

Da zborovi građana imaju način i moć da spreče nelegalne radnje, dokaz je zaustavljanje gradnje autoperionice krajem decembra na Košutnjaku.

Početkom avgusta, na javnom parkingu iznad bazena na Košutnjaku počelo je nešto da se kopa. Arhitekta Ružica Rajković Mićić iz zbora Banovo brdo kaže da nisu znali šta se to radi, ali je ubrzo bilo jasno da se kopaju temelji za neki objekat i da se postavljaju instalacije.

„Građevinska tabla nije postojala. Nismo znali šta se zida“, kaže.

Gradnja bez dozvole

U razgovoru sa pomoćnikom direktora Zavoda za sport i medicinu sporta, ustanove koja je korisnik tog dela Košutnjaka, saznali su da je zemljište iznajmljeno kako bi se ostvario prihod za održavanje kompleksa, ali da Zavod nije znao da se perionica gradi bez građevinske dozvole.

„Mi nismo imali ništa protiv da se sport podrži, ali videlo se da postoji samo centralni odvod i da će se sva voda, dakle jake hemikalije koje koristi autoperionica, slivati direktno u kanalizacioni sistem bazena, što može da izazove uništenje zelenila“, objašnjava Ružica Rajković Mićić.

Odmah su se obratili predsedniku Opštine, Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, Gradskoj građevinskoj inspekciji, Komunalnoj, Republičkoj, jer je površina na kojoj se gradila perionica vlasništvo države.

Gradnja uprkos zabrani

„Niko nam ništa nije odgovorio dok Republička građevinska inspekcija nije poslala urgenciju Gradskoj, i oni su zatvorili gradilište. Međutim, njihovu traku je neko nekoliko puta uklanjao i ulazio u gradilište, što je protivzakonito, pa smo zvali policiju“, priča Ružica Rajković Mićić.

U novembru je skinuta traka, a pre dvadesetak dana je počelo postavljanje čelične konstrukcije perionice.

„Imali smo ekipe koje su dežurale i pazile šta de dešava, tako da smo inspekciji prijavili da je gradnja nastavljena i pored njihove zabrane, oni su odmah došli i doneli rešenje o uklanjanju nelegalnog objekta.“

Rezultat

„Ispostavilo se da su se naša upornost i svi ti dopisi nadležnima isplatili jer, pre Nove godine čelična konstrukcija je uklonjena. To znači da smo sprečili nelegalnu gradnju, i sačuvali Košutnjak barem trenutno“, zaključuje Ružica Rajković Mićić.

Osim zbora Banovo brdo, u sprečavanju ove nelegalne gradnje na zaštićenom području učestvovali su i zborovi Cerak, Rakovica i inicijativa Beograd ostaje i Košutnjak ostaje.

